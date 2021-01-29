Korsan saldırısına uğrayan denizciler Türkiye'ye getiriliyor

23 Ocak'ta Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan Mozart gemisinden kurtulan 3 denizci Türkiye'ye dönüyor. Furkan Yaren ve İlhan Süha Tatlıgül ile baskında yaralanan Bahadır Yeşilalan'ı Gabon'un başkenti Librevil'den Türkiye'ye getirecek uçak İstanbul'a doğru yola çıktı.

Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan gemiciler Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül ve Bahadır Yeşilalan'ın Gabon'dan Türkiye'ye uğurlandığı bildirildi.

SABAHA KARŞI TÜRKİYE'DE OLACAKLAR

Türkiye'nin Librevil Büyükelçilsi Nilüfer Erdem Kaygısız tarafından uğurlanan gemicilerin bu gece saat 03.30'da İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.