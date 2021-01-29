Korsan saldırısına uğrayan denizciler Türkiye'ye getiriliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Korsan saldırısına uğrayan denizciler Türkiye'ye getiriliyor

29.01.2021 21:09 | Son Güncelleme: 29.01.2021 21:32

23 Ocak'ta Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan Mozart gemisinden kurtulan 3 denizci Türkiye'ye dönüyor. Furkan Yaren ve İlhan Süha Tatlıgül ile baskında yaralanan Bahadır Yeşilalan'ı Gabon'un başkenti Librevil'den Türkiye'ye getirecek uçak İstanbul'a doğru yola çıktı.

Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan gemiciler Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül ve Bahadır Yeşilalan'ın Gabon'dan Türkiye'ye uğurlandığı bildirildi.

SABAHA KARŞI TÜRKİYE'DE OLACAKLAR

Türkiye'nin Librevil Büyükelçilsi Nilüfer Erdem Kaygısız tarafından uğurlanan gemicilerin bu gece saat 03.30'da İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

Korsan saldırısına uğrayan denizciler Türkiye'ye getiriliyor

NE OLMUŞTU?

Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı. Lagos'dan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü. Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmişti.

Korsan saldırısına uğrayan denizciler Türkiye'ye getiriliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Okan Buruk Mesut Özil Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler İstifa Beşiktaş Otomobil Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Korsan saldırısına uğrayan denizciler Türkiye'ye getiriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 21:42:17. #1.16#
title