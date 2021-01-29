Korsan saldırısına uğrayan denizciler Türkiye'ye getiriliyor
23 Ocak'ta Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan Mozart gemisinden kurtulan 3 denizci Türkiye'ye dönüyor. Furkan Yaren ve İlhan Süha Tatlıgül ile baskında yaralanan Bahadır Yeşilalan'ı Gabon'un başkenti Librevil'den Türkiye'ye getirecek uçak İstanbul'a doğru yola çıktı.
Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan gemiciler Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül ve Bahadır Yeşilalan'ın Gabon'dan Türkiye'ye uğurlandığı bildirildi.
SABAHA KARŞI TÜRKİYE'DE OLACAKLAR
Türkiye'nin Librevil Büyükelçilsi Nilüfer Erdem Kaygısız tarafından uğurlanan gemicilerin bu gece saat 03.30'da İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı. Lagos'dan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü. Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez