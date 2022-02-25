MOTOSİKLETLİLER KAZADA ÖLEN KURYE YASİN İÇİN TOPLANDI

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de trafikte makas atarak ilerleyen ve motosikletteki kurye 19 yaşındaki Necati Yasin Batır'ın ölümüne neden olan alkollü sürücü Mehmet Kılıç, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sürücü Kılıç, savunmasında "Alkollüydüm ancak kendimdeydim. Önümdeki araç aniden fren yapınca ben de şerit değiştirmek zorunda kaldım. Kaza bu nedenle yaşandı" dedi. Bu arada duruşma öncesi yaklaşık 200 motosikletli, Denizli Adliyesi önünde eylem yaptı. Motosikletliler, sürücünün en ağır şekilde ceza almasını istedi.

Kaza, 16 Ocak günü saat 15.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi Merkezefendi Caddesi'nde meydana geldi. Makas atarak ilerleyen Mehmet Kılıç yönetimindeki 20 AGG 456 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Necati Yasin Batır'ın kullandığı 42 H 1442 plakalı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosikletli kurye Batır, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan ve 2,70 promil alkollü olduğu belirlenen Mehmet Kılıç tutuklandı. Batır'ın ölümüne neden olan tutuklu sürücü Mehmet Kılıç, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıl hapis cezası istemiyle bugün ilk kez Denizli 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu Mehmet Kılıç, hayatını kaybeden Necati Yasin Batır'ın yakınları ile avukatlar katıldı. İlk duruşmada ifade veren tutuklu sürücü Mehmet Kılıç, "Alkollüydüm ancak kendimdeydim. Önümdeki araç aniden fren yapınca ben de şerit değiştirmek zorunda kaldım. Kaza bu nedenle yaşandı" dedi. Duruşma 24 Mart tarihine ertelendi.

'HAYALLERİ OLAN PIRIL PIRIL GENÇ BİR İNSANDI'

Öte yandan duruşma öncesi Denizli Motosiklet Sürücüleri ve Sporları Kulübü Derneği ve çevre illerdeki motosiklet gruplarının da katılımıyla Adalet Parkı'nda bir araya gelen yaklaşık 200 motosikletli, Necati Yasin Batır için eylem yaptı. Denizli Motosiklet Sürücüleri ve Sporları Kulübü Derneği Başkanı Rıfat Arıkan, "Motosikletli kuryeler günümüz yaşam koşullarının vazgeçilmez unsurudur. Pandemi boyunca kuryeler yoğun bir şekilde toplumun her kesimine hizmet etmiş, riski kendileri alıp herkesin hastalık riski almasının önüne geçmiştir. Necati Yasin Batır hayalleri olan pırıl pırıl genç bir insandı. Yaşıtlarının aksine tatil yapmak yerine pazar günü olmasına rağmen çalışıyordu. Kendini bilmez, alkollü, karşısına çıkanı biçecek şekilde araç kullanan bir trafik canavarı tarafından öldürüldü" dedi.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI UMUYORUZ'

Acılarının dinmeyeceğini söyleyen Arıkan, "Bizler artık giden bir motosiklet kullanıcısının arkasından üzülmek onu anmak ile avunmuyoruz. Acımız hiç dinmeyecek. En azından böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için Necati Yasin Batır'ın davası etrafında kenetleniyor ve herkesin bu davada taraf olmasını, belki birkaç dakika durup düşünmesini bekliyoruz. Umuyoruz ki Yasin'i ailesinden, dostlarından, bizlerden ve bu hayattan koparan şahıs en ağır cezayı alır. Umuyoruz ki artık evlerinizde siparişlerinizi beklerken bir nebze kuryeyi de düşünürsünüz. Umuyoruz ki trafikte aracınızla giderken motosikletli kuryelere ve motosikletçilere daha saygılı gözlerle bakarsınız" ifadelerini kullandı.