Motosikletli tacizci yakalandı
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Motosikletli tacizci yakalandı

Motosikletli tacizci yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de çocuğuyla birlikte yürüyen kadının yanına yaklaşık elle taciz eden motosikletli A.T. (30), yakalandı.

KAYSERİ'de çocuğuyla birlikte yürüyen kadının yanına yaklaşık elle taciz eden motosikletli A.T. (30), yakalandı. A.T.'nin kendisine tepki gösterip yakalamaya çalışan kadını, motosikleti ile sürüklediği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde dün kızı ile birlikte yürüyen kadının arkasından motosikletle yaklaşan kişi, elle tacizde bulundu. Kendisine tepki gösterip, yakalamaya çalışan kadını motosikletiyle sürükleyen şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Çevredekilerin yardımcıyla yerden kalkan kadın, tacizciden şikayetçi oldu.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki kadınları taciz ettiği belirlenen motosikletli şüphelinin A.T. olduğunu belirledi. 9 suç kaydı bulunan evli A.T., saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından A.T., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.


Motosikletli tacizci yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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