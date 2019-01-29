Motosikletli Kapkaççılar Yakalandı

Gaziantep'te 1 saat içerisinde 3 kapkaç yapan motosikletli şahıslar yakalandı. Gaziantep İl Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte son günlerde artan kapkaç olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kapkaç olaylarının yaşandığı Çağdaş ve Deniz mahallelerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarından motosikletli kapkaççıların U.C. ile A.L. isimli şahıslar olduğu belirlendi. Polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin 1 saat içerisinde 3 farklı kapkaç olayına karıştıkları belirlendi. Çanta ve cep telefonu çaldıkları belirlenen şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan kapkaç mağdurlarından Aynur Çelik, şüpheliler yakalandığı için mutlu olduğunu belirterek, emniyet ekiplerine teşekkür etti.

(İHA)

Kaynak: İHA