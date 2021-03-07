Motosikletli kadın astsubaylar, Aydın'da suça karşı mücadele veriyor
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Motosikletli kadın astsubaylar, Aydın'da suça karşı mücadele veriyor

07.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:18
Motosikletli kadın astsubaylar, Aydın'da suça karşı mücadele veriyor

Aydın'da İl Jandarma Komutanlığında görev yapan motosikletli asayiş tim komutanı astsubay Esra Yıldırım ile motosikletli trafik tim komutanı Arzu Ergin, suça ve suçluya karşı dayanışma içinde mücadele veriyor.

Aydın'da İl Jandarma Komutanlığında görev yapan motosikletli asayiş tim komutanı astsubay Esra Yıldırım ile motosikletli trafik tim komutanı Arzu Ergin, suça ve suçluya karşı dayanışma içinde mücadele veriyor.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde tanışıp arkadaş olan ve 3 yıl önce mezun olduktan sonra Aydın İl Jandarma Komutanlığına atanan Yıldırım ve Ergin, birlikte mesai yapıyor.

Ağırlığı 300 kilograma ulaşan motosiklet üzerinde kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için aralıksız çalışan kadın astsubaylar, suça karşı verdikleri titiz mücadeleleriyle beğeni topluyor.

Arzu Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk hayalini gerçekleştirerek jandarma olduğunu, mesleğini yaparken eğitimine de devam ettiğini belirtti.

Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde Siber Güvenlik alanında yüksek lisans yaptığını aktaran Ergin, "Çok onurlu ve şerefli bir mesleğe sahip olduğumu düşünüyorum. Giydiğimiz üniformanın bir ağırlığı var ve bu ağırlığı taşımak için elimden geleni yapıyorum. Yaptığımız iş çok kutsal. Vatan ve milletsever olmanız gerekiyor ki bu işi yapabilesiniz." dedi.

Çevresindekilerin bir kadın için jandarma görevinin zor olacağı yönündeki sözlerine aldırış etmeden bu mesleği seçtiğini aktaran Ergin, işini severek yaptığını kaydetti.

Zorlu eğitimler aldıklarını ifade eden Ergin, "Bugün motosiklet tim komutanı olarak görev yapıyorum. Yarın devletimin bana görev verdiği her yerde gerekirse komando olarak da görevimi yapmaktan onur duyacağım. Her an her göreve daima hazırım. Aslanın dişisi de aslandır." diye konuştu.

"Bu meslek ayrıcalık"

Yıldırım da uzman jandarma olan ağabeyini üniformalı gördüğünde kendisine özendiğini ve jandarma olmaya karar verdiğini anlattı.

Jandarma teşkilatında yer aldığı için gururlu olduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kadın olarak bu mesleği yapmak çok büyük bir ayrıcalık. Bence birçok kadın da bu görevi seçmeli. Evet motosiklet çok ağır. Boyum kısa olduğu için insanlar görünce şaşırıyor. Sonra kadın olduğumu gördüklerinde iyice şaşırıyorlar. 'Kadın yapamaz' diye bir şey yok. Biz her şeyi yapabiliriz."

Yıldırım, arkadaşıyla aynı yerde omuz omuza görev yapmanın da mutluluk verici olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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