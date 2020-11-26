MOTOSİKLET ÜZERİNDE İĞRENÇ OLAY; ŞÜPHELİ YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

MOTOSİKLET ÜZERİNDE İĞRENÇ OLAY; ŞÜPHELİ YAKALANDI

26.11.2020 18:43 | Son Güncelleme: 26.11.2020 18:52
MOTOSİKLET ÜZERİNDE İĞRENÇ OLAY; ŞÜPHELİ YAKALANDI

İSTANBUL'da laf attığı kadınlara bakarak mastürbasyon yaptığı cep telefonu kamerasına yansıyan ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla çok sayıda kullanıcının tepki gösterdiği motosiklet sürücüsü, gözaltına alındı.

İSTANBUL'da laf attığı kadınlara bakarak mastürbasyon yaptığı cep telefonu kamerasına yansıyan ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla çok sayıda kullanıcının tepki gösterdiği motosiklet sürücüsü, gözaltına alındı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunun 5 ayrı maddesinden toplam 5 bin 106 lira para cezası kesildi. Recep K. adlı şüpheli taciz iddialarıyla ilgili işlem yapılmak üzere Üsküdar Adliyesine sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAYILIP TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sosyal medya üzerinde yayınlanan görüntülerde bir motosiklet sürücüsünün laf attığı kadınlara bakarak mastürbasyon yaptığı görüldü. Kısa sürede büyük tepki gösterilen görüntülerde şüphelinin bir kadının kendisini uyarmasına aldırmadan taciz etmeye devam ettiği anlar kamera görüntülerine yansıdı.

POLİS SUÇLUYU MOTOSİKLETİYLE DOLAŞIRKEN BULDUTrafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelinin izini kısa bir süre içinde Üsküdar'da buldu. Trafik polisleri tarafından, motosikletiyle dolaşarak taciz edecek bir kadın aradığının tespit edildiği belirtilen şüpheli kısa bir kovalamacanın ardından Libadiye Caddesi üzerinde durdurularak gözaltına alındı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Tartışmalı koronavirüs aşısıyla ilgili bomba itiraf: Çalışmalarda hata yaptık
Tartışmalı koronavirüs aşısıyla ilgili bomba itiraf: Çalışmalarda hata yaptık
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Araç sahiplerine kötü haber! Benzinden sonra bir büyük zam da motorine
Araç sahiplerine kötü haber! Benzinden sonra bir büyük zam da motorine

PARA CEZASI KESİLDİTrafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Recep K. 'ya 2918 sayılı K.T.K'nın 23/4 (Tescilli aracı plakasız kullanmak) maddesinden 2 bin 81 lira, 78/1b (Kask ve koruyucu başlık kullanmamak) maddesinden 132 lira, 36/3a (Sürücü belgesiz araç kullanmak) maddesinden 2 bin 473 lira, 34/a (Muayenesiz araç kullanmak) maddesinden 288 lira 47/1d (Trafik güvenliği tehlikeye düşürmek) maddesinden 132 lira olmak üzere toplamda 5 bin 106 lira idari para ceza kesildi.

TACİZ İDDİALARIYLA İLGİLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Şüpheli ayrıca taciz iddialarıyla ilgili hakkında işlem yapılmak üzere Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bulgurlu Şehit Altuğ Verdi polis merkezine teslim edildi.

MOTOSİKLET ÜZERİNDE İĞRENÇ OLAY; ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Şişli'de çaldıkları motosikleti sahibine satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
Şişli'de çaldıkları motosikleti sahibine satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
Müşteri gibi gelip, tezgahın üzerindeki telefonu çalan şüpheli yakalandı
Müşteri gibi gelip, tezgahın üzerindeki telefonu çalan şüpheli yakalandı
GAZİANTEP - Motosiklet üzerinde 2 metrelik silindiri başına geçirerek taşıdı
GAZİANTEP - Motosiklet üzerinde 2 metrelik silindiri başına geçirerek taşıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Bülent Arınç Osman Kavala Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Berkun Oya Sezen Aksu Demet Akbağ
Spor Samatta Ozan Tufan Okan Buruk Metin Oktay Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kasım Futbol Antalya Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MOTOSİKLET ÜZERİNDE İĞRENÇ OLAY; ŞÜPHELİ YAKALANDI - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 18:53:12. #1.14#
title