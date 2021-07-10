Motosiklet tutkunu genç tatil yolunda hayatını yitirdi
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Motosiklet tutkunu genç tatil yolunda hayatını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Motosiklet tutkunu genç tatil yolunda hayatını yitirdi Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet devrilerek duvara çarptı; sürücüsü hayatını kaybetti.

Motosiklet tutkunu genç tatil yolunda hayatını yitirdi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet devrilerek duvara çarptı; sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Ankara kara yolu üzeri kırsal Güneykestane mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bekir Yorulmazberaberindeki arkadaşı Muratcan Hudayile ayrı motosikletlerle tatil için İstanbul'dan Antalya'ya yola çıktılar. Bekir Yorulmaz yönetimindeki 34 CAH 456 plakalı motosiklet, İnegöl'ün Güneykestane mahallesi mevkiinde virajda kontrolden çıktı. Devrilen motosiklet yaklaşık 20 metre sürüklenerek istinat duvarına çarptı.

Kazayı fark eden 34 GK 2549 plakalı motosikletin sürücüsü Muratcan Huday da heyecanla motosikletini devirdi. Kaza sonucu 2 motosikletin sürücüsü de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Bekir Yorulmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat Huday ise tedavinin ardından taburcu edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Motosiklet tutkunu genç tatil yolunda hayatını yitirdi
Motosiklet tutkunu genç tatil yolunda hayatını yitirdi
Motosiklet tutkunu genç tatil yolunda hayatını yitirdi
Motosiklet tutkunu genç tatil yolunda hayatını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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