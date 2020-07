Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı...Kaza anı kamerada Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı...Kaza anı kamerada -Kaza anı saniye saniye görüntülendi Düzce Aydınpınar Caddesi'nde motosiklet sollama yaptığı esnada sokağa girmeye çalışan otomobile çarptı.

DÜZCE - Düzce Aydınpınar Caddesi'nde motosiklet sollama yaptığı esnada sokağa girmeye çalışan otomobile çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza an be an güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Düzce'nin Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre C.G. idaresindeki 81 DZ 404 plakalı Renault marka otomobil Aydınpınar Caddesi'nden Osman Nuri Sokağa girdiği sırada sollama yapan Murat T. idaresindeki 81 EL 376 plakalı motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkada yolcu olarak bulunan Metin T. yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler motosiklet sürücüsü Murat T. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Metin T.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirmesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyet kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA