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Motosiklet hırsızlarının rahatlığı 'pes' dedirtti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosiklet hırsızlarının rahatlığı 'pes' dedirtti

Gaziantep'te, bir apartmanın giriş katında park halinde olan motosikleti gözüne kestiren hırsızların rahatlığı 'pes' dedirtti.

SELİM, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te, bir apartmanın giriş katında park halinde olan motosikleti gözüne kestiren hırsızların rahatlığı 'pes' dedirtti. Oturuyormuş gibi yaptığı motosikletin direksiyon kilidini ayağıyla kıran hırsızlar motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Nizip ilçesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda bulunan Uğur Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bina sakinleri hırsızlığa karşı motosikletlerini apartmanın giriş katına park etti. Motosikletleri fark eden iki hırsız etrafta yaptıkları keşfin ardından sırayla apartmana girdi. Motosikletleri süzerek gözüne kestiren hırsızlardan biri, motosikletin üstüne oturarak ayağıyla direksiyon kilidini kırdı. Kilidin kırılmasının ardından dışarı çıkan hırsılar yer değiştirdi. İçeri giren diğer hırsızda motosikletin bağlı olduğu diğer kilidi kırarak dışarı çıktı. Etraflarını kontrol eden hırsızlardan mavi tişörtlü olan güvenlik kamerasını fark edince yüzünü gizlemeye çalışması da kameraya anbean yansıdı. İki kilidini birden kırdıkları motosikleti çalan hırsızlar hiçbir şey olmamış gibi apartmandan çıkıp gözden kayboldular. Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerde yaşana hırsızlık olayına ilişkin inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Motosiklet hırsızlarının rahatlığı 'pes' dedirtti

Motosiklet hırsızlarının rahatlığı 'pes' dedirtti

Motosiklet hırsızlarının rahatlığı 'pes' dedirtti

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Haber: Motosiklet hırsızlarının rahatlığı 'pes' dedirtti - Haberler
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