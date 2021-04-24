Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü
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Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü
Demirören Haber Ajansı / Adem DURMAZ - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan motositletin sürücü Ş.A. ile arkadaşı H.S. yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan motositletin sürücü Ş.A. ile arkadaşı H.S. yaşamını yitirdi.

Kaza, Korkuteli- Antalya karayolunun Cehennem Deresi mevkiinde meydana geldi. Ş.A. yönetimindeki 48 AAH 993 plakalı motosiklet, sürücüsnün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Ş.A. ile arkasındaki arkadaşı H.S. yaşamını yitirdi.Ş.A. ve H.S.'nin cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem DURMAZ

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