Motorculardan öğrencilere hediye yağmuru

12.10.2019 10:27

Kütahya'nın Simav'ın Hisarbey İlkokulu öğrencileri, 'Bin motorcu bin çocuk' projesi kapsamında, İstanbullu motorcularla buluştu. 60 öğrenciye kıyafet ve temel kırtasiye malzemeleriyle, oyuncak hediye getiren motorcular, bu organizasyonları 8 yıldan bu yana yaptıklarını belirttiler. Hediye dağıtımına, proje organizatörü İlker Kül, Bahçeşehir motor kulübü başkanı Hakan Çelebi, üyeler Mahmut Yılmaz, Altan Duran, Volkan Çoban, Eyüp Çırçır, Cemil Kütük, Emre Öztürk, Cüneyt Karabiber, Ümit Çalışkan ve Banu Çalışkan katıldı.



Eğitime destek amacıyla 'Bin motorcu bin çocuk' projesini hazırlayan İlker Kül, Türkiye'nin bir çok il ve ilçesinde öğrencilerle buluştuğunu söyledi. Tül, "Uzun bir tur sonunda Simav'a geldik. İlk olarak Nevşehir'den başladık, sonra Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Van ve Hakkari Çukurca'da okullarımıza gittik. Simav'ın çocukları çok güzel. Bahçeşehir Motor Kulübü ile birlikte buradaki çocuklarımıza hediye dağıtmaya geldik. Her şeyden önce çocukların ufuklarında bambaşka bir dünya olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Bu getirdiğimiz hediyeler kısa sürede tükenecek, ancak çocukların yüreğindeki dokunuşlarımız çok önemli bir etki yapacak. Ben bütün hayatımı çocuklara adadım" dedi.



Motivasyon otobüsü projesiyle ilk kez Hisarbey İlkokulundan etkinlik başlattığını belirten Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı, Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, "Bugün yeni bir heyecanla birlikteyiz. Simav'dan Kars'a kadar diyerek başlattığımız projemiz kapsamında bugün motivasyon otobüsü yalnız değil, bin motorcu bin çocuk projesiyle Bahçeşehir motor kulübünün üyeleriyle birlikteyiz. Çocuklarımıza getirdikleri hediyelerle çok mutlu olduk" dedi.



Bahçeşhir motor sevdalıları gurubunun kurucularından Mahmut Yılmaz, "5 yılda 100'e yakın motor sevdalısı arkadaşlarımızla yolumuza devam ediyoruz. Bin motorcu bin çocuk projesinin mimarı İlker Kül ile 3 yıldan bu yana sosyal destek anlamında bir çok okula yardımda bulunduk. Simav'ın Hisarbey köyündeki öğrencilerle buluşup, onları bir nebze mutlu ederek, mutluluklarına ortak olmak istedik. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.



Öğrencilere hediye dağıtımı yapan motorcu Banu Çalışkan, onların mutluluğuna ortak olduklarını belirtti. Hisarbey İlkokulu 2'inci sınıf öğrencisi Aslı Aktan, motorcuların gelişinden çok mutlu olduğunu belirterek, teşekkür etti.



İstanbul Bahçeşehir Motor Kulübü üyesi Cemil Kütük, "Bizler motor sevdalısı olarak yola çıkan bir grubuz. Arkadaşlarımızla bazı projelere dokunmaya başladık. Biz bu durumdan çok keyif aldık, çocuklar da çok etkileniyorlar, hayaller kuruyorlar. Bu proje yaygınlaşarak devam edecek. Bunun için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.



Hisarbey İlkokulu Müdürü Necati Albayrak " İlk aşamada Hisarbey İlkokulu ve Ortaokulunda motivasyon otobüsü ile başlatmış olduğumuz hareket, bu gün de bin motorcu bin çocuk projesi kapsamında, Bahçeşehir motor kulübünün desteğiyle devam ediyor. İnşallah bu hareket tüm Türkiye'ye yayılır. Bu gün 60 öğrencimize hediyeler getirdiler, hepsine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Etkinlik sonunda gözleme ayran ve irmik helvası ikramı yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA