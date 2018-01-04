Motivasyonunuzu Tavan Yaptıracak Şarkılar: Eminem "Till I Collapse"

2017 yılının yükselen isimleri arasında yer alan Post Malone, Dua Lipa, Camila Cabello ve Kolombiyalı reggaeton yıldızı J Balvin de spor müzik listelerinde en çok yer alan sanatçılar oldu. Türkiye'de ise Eminem'in yanı sıra, spor sırasında en çok dinlenen diğer isimler Jax Jones, Post Malone ve Kara Lord oldu

Verilere göre müzikseverlerin spor yapma konusundaki kararlılığı dünya genelinde 14 Şubat itibariyle azalıyor; Türkiye'de ise bu kararlık Şubat itibariyle eyleme dönüşüyor

Birçok kişi için daha çok spor yapmak veya forma girmek, yeni yılın en önemli kararları arasında. 2018'in başlaması ile birlikte müzikseverler, bu kararlarını gerçekleştirebilmek için müziğin de yardımına ihtiyaç duyuyor. Bugüne kadar Spotify kullanıcıları tarafından 25 milyonun üzerinde spor/antrenman çalma listesi oluşturuldu. İşte fitness planlarını yüksek tempoyla harekete geçirmeleri için ilham veren top şarkılar ve müzik trendleri!

Eminem'in "Till I Collapse" adlı şarkısı ikinci kez üst üste spor yaparken dünya çapında en çok dinlenen şarkı oldu ve spor sırasında Spotify'da en çok dinlenen şarkılardan biri olarak top listelerde yıllardır yerini koruyor. Eminem'in 2002 tarihli bir diğer hit şarkısı "Lose Yourself" de spor sırasında en çok dinlenen şarkılar arasında ilk 5'te yer alıyor. Müzikseverler diğer yandan, spor yapma motivasyonları için 2017 yılının yükselen yıldızları ile yeni keşiflere de çıkıyor. Dua Lipa ve Camila Cabello spor sırasında en çok dinlenen sanatçılar arasında bu sene ilk 10'da yer alırken, Post Malone'nun hit şarkısı "rockstar" da müzikseverlerin terlerken en çok dinlediği şarkı olarak listenin ikinci sırasına yerleşiyor. Türkiye'de de durum çok farklı değil. Eminem'in "Till I Collapse" adlı şarkısını, Jax Jones'tan "You Don't Know Me" ve yine Eminem'den "Lose Yourself" takip ediyor. Post Malone'un "rockstar"ı Türkiye Top 10 listesinde 4'üncü sırada görülüyor ancak listede yer alan sonraki 3 şarkı ise globalden farklı olarak Kral Lord'tan geliyor.

İskandinavya ve Amerika'da bulunan şehirler spor çalma listelerini en çok dinleyenlerin başında geliyor. Norveç'in başkenti Oslo listenin ilk sırasında yer alırken, Amerika'dan Miami ve Washington, D.C. ise listenin sırasıyla iki ve üçüncü sırasını oluşturuyor.

Spotify verilerine göre, kararlı bir spor yapma planıyla birlikte her yeni yıl için gerekli motivasyonu ayakta tutmak üzere, spor temalı çalma listelerini dinleme oranı 1 Ocak itibariyle artıyor ve 24 Ocak gibi zirveye ulaşıyor. Sonrasında ise bu oran git gide düşüyor ve 14 Şubat'ta en alt seviyeye geriliyor. Türkiye'de ise durum biraz daha farklı; forma girme isteği ile birlikte spor temalı çalma listelerini dinleme oranı Ocak ayı boyunca artış gösteriyor ama asıl yükseliş Şubat ayında gerçekleşiyor ve 24 Şubat'ta zirve yapıyor. Belli ki Türkiye'de yeni yılla birlikte spor yapma isteği artıyor ama planların harekete geçme zamanı Şubat ayını buluyor.

2018'de yeni şeyler denemek isteyenler, alışagelmişin dışındaki spor aktivitelerini keşfetmek isteyebilir. Örneğin suda pedal çevirme/bisiklet çalma listeleri geçtiğimiz yıl yüzde 86 arttı, bira yogası çalma listeleri ise rekor seviyede artış göstererek yüzde 137 büyüme kaydetti ve müzik, yeni spor yöntemlerine eşlik ederek yepyeni aktivitelere de yer almaya başladı, örneğin: keçi yogası!