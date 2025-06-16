Mossad'ın ne olduğu ve kim tarafından yönetildiği merak ediliyor. Mossad, İsrail'in ulusal güvenliği açısından kritik bir rol oynuyor. Mossad, global istihbarat toplama faaliyetleriyle uluslararası güvenlik dinamiklerinde önemli bir aktör olarak kabul ediliyor. Peki, MOSSAD nedir? MOSSAD hangi ülkenin istihbarat teşkilatıdır?

MOSSAD NEDİR?

Mossad, İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatıdır ve ülkenin en önemli güvenlik kuruluşlarından biridir. Mossad'ın tam adı "Ha Mossad leModi'in uLeTafkidim Meyuhadim" olup, "Özel Görevler ve Bilgi Servisi" anlamına gelir.

MOSSAD NE ZAMAN KURULDU?

Mossad, 13 Aralık 1949 tarihinde kurulmuştur. İsrail devletinin kurucularından David Ben-Gurion tarafından, ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Mossad, uluslararası arenada oldukça etkin bir rol oynamaktadır. Dünya genelindeki güvenlik ve istihbarat teşkilatlarıyla işbirliği yapar ve İsrail'in ulusal çıkarlarını korumak için stratejik operasyonlar yürütür.

MOSSAD HANGİ ÜLKENİN TEŞKİLATI?

Mossad, İsrail Devleti'nin ulusal istihbarat teşkilatıdır. 2012 yılında "Lady Globes" ile yapılan bir röportajda, Mossad savaşçıları, ajansın işleyişi, tarama testleri, çalışmaları ve diğer iç süreçler hakkında bilgi verdi. Röportaj, Mossad'ın ekipler halinde çalışma, duygusal zeka gereksinimleri, operasyonel hazırlık süreçleri ve şöhret ile ilgili düşünceleri detaylandırdı. Mossad'daki personelin, kendilerinden beklenenleri yerine getirme ve düşmanlarla etkileşim kurma konusunda büyük bir dikkat ve özen göstermesi gerektiği vurgulandı. Mossad istihbaratı gizli operasyonlar ve terörle mücadeleden sorumludur. Mossad yöneticisi doğrudan başbakana karşı sorumludur.