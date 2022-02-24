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MOSDER'den Kayseri OSB'ye ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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MOSDER'den Kayseri OSB'ye ziyaret

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

KAYSERİ (İHA) - Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

MOSDER Başkanı Mustafa Balcı; yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette Kayseri OSB Başkan Vekili Murat Yibur ile yönetim kurulu üyeleri Şaban Andaç, Mustafa Katırcıgil ve Emre Erkahyaoğlu da yer aldı.

MOSDER tarafından gerçekleştirilen ziyarette Türkiye'deki OSB'ler ve mobilya sektörü ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - KAYSERİ

MOSDER'den Kayseri OSB'ye ziyaret

MOSDER'den Kayseri OSB'ye ziyaret

MOSDER'den Kayseri OSB'ye ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği, Mustafa Balcı, Kayseri, OSB, Yerel, Haberler

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