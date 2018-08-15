Mora Boyanan Koyunlarla Kortej Yürüyüşü

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 845 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" etkinliği öncesi mor renge boyanmış koyunlar ile çoban köpekleri eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüş, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, organizasyon komitesi üyeleri, çobanlar, ilçedeki sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Bayramyeri Meydanı ile 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı arasında gerçekleşti.

Kortej sırasında bulvarda mora boyanmış koyunları gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğraf çektirdi.

Denizli'nin simgelerinden biri olan "Cam Denizli Horozu" önünde davul zurna ile harmandalı oynayan çobanlara vatandaşlar da eşlik etti.

Belediye Başkanı Akcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmanın yanı sıra kortej yürüyüşünün de renkli görüntülere sahne olduğunu söyledi.

Etkinliğin çok önemli olduğunun altını çizen Akcan, "Sudan Koyun Geçirme etkinlikleri biz Türklere has bir gelenek. Göreve geldiğimde, bu korteji başlattığımızda 'Aşağıseyit Sudan Koyun Geçirme etkinlikleri İspanya Boğa Güreşlerine alternatif olacak' demiştim. Bazı arkadaşlarımız bunu yadırgamıştı. Ama bugün geldiğimiz noktada yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin Aşağıseyit Sudan Koyun Geçirme etkinliklerine geldiğini görüyoruz." dedi.

Akcan, Aşağıseyit Mahallesi'nde 25 Ağustos Cumartesi günü Mahmut Gazi Türbesini ziyaretle başlayacak etkinliklerin, 26 Ağustos Pazar günü Aşağıseyit Mahallesi'nin Köprübaşı mevkisinde devam edeceğini, burada koyunların Büyük Menderes Nehri'nde sudan geçirileceğini ifade etti.