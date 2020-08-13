Moloz ekipleri, temiz Çiğli için iş başında
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Moloz ekipleri, temiz Çiğli için iş başında

Çiğli'de başta boş arsalar, yol kenarları ve çöp konteynerlerinin çevresi olmak üzere ilçenin farklı noktalarına kaçak olarak dökülen molozlar, Çiğli Belediyesi tarafından oluşturulan dört özel ekiple toplanıyor.

Moloz ekipleri, temiz Çiğli için iş başında
13.08.2020 10:39 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:43

Çiğli'de başta boş arsalar, yol kenarları ve çöp konteynerlerinin çevresi olmak üzere ilçenin farklı noktalarına kaçak olarak dökülen molozlar, Çiğli Belediyesi tarafından oluşturulan dört özel ekiple toplanıyor.

Çiğli Belediyesi tarafından, ilçede gelişigüzel ve kaçak olarak atılarak çevre ve görüntü kirliliğine neden olan moloza karşı yoğun çalışma başlatıldı. 130 kilometrekarelik alanıyla metropoldeki sınırları en geniş ilçelerden biri olan Çiğli'de boş arsalar, yol kenarları ve yerleşim yerlerindeki çöp konteynerlerinin çevresine atılan molozların toplanması için var olan moloz ve bertaraf ekiplerine destek olmak amacıyla dört yeni ekip oluşturuldu.

Günde 85 ton moloz

Farklı mahallerde yoğun çalışma yürüten ekipler, kaçak olarak bırakılan inşaat atıkları, eski dolap, koltuk, yatak gibi ev mobilyaları ile karton malzemeleri toplayarak Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisindeki belirlenen alana döküyor. Çalışmaları tüm mahallelerde sürdüren moloz ekipleri başlattıkları yoğun temizlik çalışmasında günlük 85 ton moloz toplayarak görüntü ve çevre kirliliğine son veriyor.

Başkan Gümrükçü: "Kentimize sahip çıkalım"

Çiğli'de boş alanların fazla olmasından dolayı kaçak moloz dökme yoğunluğunun yüksek olduğuna dikkat çeken Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, çevre kirliliğine neden olan molozların toplanması için özel çalışma yürüttüklerini söyledi. Başkan Gümrükçü, "Vatandaşlarımızın çevresine, yaşadığı kente sahip çıkmasını istiyoruz. Gelişigüzel atılan molozlar, çevre ve görüntü kirliliğine neden oluyor. Vatandaşımızın evlerinde yaptıkları tadilat sonrası atıklarını cüzi ücretlerle alıyoruz ancak bazıları bu ücreti ödemek istemiyor ve kaçak olarak molozlarını bırakıyor. Öte yandan boş alanlara da kaçak olarak moloz dökülüyor. Bu molozları toplamak için moloz ve bertaraf ekibimiz çalışıyordu ancak biz daha acil müdahale yapabilmek için özel ekipler kurduk. Moloz ekipleri ilçemizin her köşesinde çalışıyor. Ancak hep birlikte kentimize sahip çıkarsak temiz çevrede yaşarız. Tüm halkımızı çevreye duyarlı olmaya çağırıyorum. Çiğli'mize sahip çıkalım, yaşadığımız kenti temiz tutalım." - İZMİR

Kaynak: İHA

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