Moğolistan Seçimlerini Battulga Kazandı

Moğolistan'da 7 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu muhalefetteki Demokratik Partinin adayı, iş adamı ve eski sporcu Khaltmaa Battulga kazandı.



Moğolistan Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Battulga'nın oyların yüzde 50.9'unu aldığı bildirildi.



Battulga, gayrı resmi sonuçların açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Ülkede herkes için kazan-kazan durumunun geçerli olduğu yabancı yatırımları destekleyeceğim. Çin, Rusya ya da bir başka ülke olması önemli değil, teknolojisi ile birlikte yatırımları arttıracağım" şeklinde konuştu.



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Popülist söylemleri ve Rusya lideri Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Battulga, 26 Haziran'da yapılan seçimlerin ilk turunu yüzde 39 oy oranı ile ilk sırada tamamlamıştı.



Bu arada Moğolistan Seçim Komisyonu, seçimlere katılımın yüzde 60 oranında olduğunu açıkladı.



Battulga'nın rakibi, iktidardaki Moğolistan Halk Partisi'nin adayı ve Meclis Başkanı Mieygombo Enkhbold ise zafer ilan etmek için erken olduğunu dile getirerek yurtdışından gelecek oyları da beklediklerini ifade etti.



Zengin yeraltı kaynakları ile bilinen Orta Asya ülkesinde artan işsizlik, devlet kurumlarındaki yolsuzluklar ve Rusya ile Çin arasında tercih yapmaya zorlanma durumu, yeni liderin karşılaşacağı temel sorunlardan bazıları.



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Tags: Battulga kazandı Moğolistan euronews seçimlerini news Gepost: 08 juli 2017