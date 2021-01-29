Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı

Tokat'ta halk arasında Sivri Tekke olarak anılan ve vatandaşların evliya türbesi olarak ziyaret ettiği mezarın, Kösedağ Savaşı'yla Anadolu'ya gelen ve uzun yıllar Anadolu'da kalan Moğal emirlerinden Nureddin bin Esentimur'a ait olduğu ortaya çıktı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Serdar, türbenin 1314 yılında vefat etmiş olan Moğol emiri Nurettin bin Esentimur adına yapılmış olduğunu söyledi.

"BURAYA GÖMÜLMÜŞ VE TÜRBE ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞTİR"

1243 yılındaki Kösedağ Savaşı'ndan sonra Moğolların Anadolu coğrafyasına yerleştiklerine dikkat çeken Serdar, "Tokat bölgesindeki Kazova'yı Moğollar bir kışlık merkez olarak kullanmışlar ve Tokat'ta yer almışlardır. Malumunuz da 1314 yılında Nurettin bin Esentimur vefat edince buraya gömülmüş ve bu türbe üzerine inşa edilmiştir. Türbenin yapısına baktığımızda Anadolu coğrafyasındaki türbelere benzerlik göstermesine rağmen daha ziyade Karahanlı coğrafyasındaki türbelerin benzeridir. Çünkü yapıda mimari tarzı Anadolu coğrafyasından daha çok Horasan ve Maveraünnehir Bölgesine ait yapılara benzerlik gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"İLMİ YA DA DİNİ SINIFTAN OLDUĞU YÖNÜNDE KAYNAK YOK"

Serdar, tarihi kaynaklarda tekkede mezarı bulunan şahsın bir emir yani askeri bir şahıs olduğu hususunda bilgilerin mevcut olduğunu belirterek, "Onun ilmi sınıfta ya da dini sınıftan biri olduğu yönünde bir kaynak yoktur. Zaten kendisi hakkında çok fazla bir kaynak da yoktur. Müslüman olduktan sonra ismi Nurettin olmuştur. Müslüman bir kişidir ama evliya ya da Allah dostu bir kişi olduğunu bizler bilemeyiz. Onu Allah bilir. Kaynaklarda da bu hususta herhangi bir bilgi yoktur" diye konuştu.

"PERŞEMBE VE CUMA GÜNLERİ ÇOK GELEN OLUYOR"

Tekke yanında uzun yıllardır taksicilik yapan Abdullah Gül, tekkede yatan kişiyle ilgili çok fazla bir bilgiye sahip olmadığını ifade ederek, "Burada yatan kişinin kimi Moğol hükümdarı olduğunu söylüyor, kimi mübarek insan diyor. Burayla ilgili tarihçilerden bir bilgi verilmesini bekliyoruz. İnsanlar buraya gelip dua ediyorlar, mum yakıyor. Perşembe Cuma günleri gelen çok oluyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ