Modifiye ustası hızı 80 kilometreye ulaşan araç yaptı

GÜNGÖREN'de oturan, araç modifiye ustası Ferdi Güney evinde geçirdiği pandemi sürecinde kaldığı boş zamanlarda kendisi için go-kart, motosiklet ve otomobil parçalarından saatte 80 kilometreye ulaşabilen araç yaptı.

GÜNGÖREN'de oturan, araç modifiye ustası Ferdi Güney evinde geçirdiği pandemi sürecinde kaldığı boş zamanlarda kendisi için go-kart, motosiklet ve otomobil parçalarından saatte 80 kilometreye ulaşabilen araç yaptı. Aracı için "dünyada tek" diyen Güney, satması için kendisine gelen teklifleri kabul etmediğini, hobi amaçlı yaptığını söyledi.

Ferdi Güney, koronavirüs sürecinde evinde vakit geçirmeye başladı. Bu sırada çalışma arkadaşları ile internette gördüğü çeşitli araç fotoğraflarından kendisine özel bir araç üretmeye karar veren 40 yaşındaki Güney, işe koyuldu. Güney alt düzeni go-kart, fren ve direksiyon sistemini motosiklet, gövde kısmındaki kaplamaları da araba parçalarından oluşan aracın montaj işlemine başladı. Pandemi süresi boyunca boşta kaldığı zamanlarda aracı ile uğraşan Güney, 3 ayın sonunda mutlu sona ulaştı. Güney, kendisine yaklaşık 10 bin liraya mal olan ve saatte 80 kilometreye kadar çıkan aracını çalışır hale getirdi. Aracın daha önce farklı ülkelerde iki tekerlekli ürettiklerini fakat dünyada 4 tekerlekli olarak sadece kendisinin ürettiğini söyleyen Güney, gelen 50 bin liraya kadar olan tüm para tekliflerini de reddettiğini söyledi. Güney yaptığı araç için, "Bir akşam arkadaşlarla böyle bir düşündük, böyle bir şey yapmaya karar verdik. Şu anda bizim yaptığımız projenin 2 tekerleklisini Türkiye'de yapan var ama biz 4 tekerlekli yapsak nasıl olur diye düşündük. Yurtdışında bazı kanalları araştırdık, istişare yaptık, bir şeyler yapmaya çalıştık ve ortaya böyle bir sonuç çıktı. Gayet memnunuz böyle bir şey olduğundan" dedi.

Güney, "Yaklaşık bir 3 ay kadar sürdü. Pandemiden dolayı da biraz uzun sürdü. Normalde 40 veya 45 günlük bir süreçte yapılabilecek bir projeydi ama biz tamamen malzemeden kaçmadan, acele etmeden, tamamen güzel bir şey olsun istedik. Çünkü dünyada tek olacak. Bunu şu an yapan dünyada bir tek benim. İkincisi yok zaten. Böyle bir proje yaptığımız için çok memnunum" ifadelerini kullandı.

"SERİ ÜRETİM YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Güney, "Trafikte şöyle, gayet güzel oluyor. Herkes resim çekmeye çalışıyor. 'Satıyor musun?', 'Yapar mısın?' diye soran var. Satmak için yapmadım. Hobi amaçlı, tamamen özel kendime yaptım. Tepkiler gayet güzel. Çok isteyen, talep var. Ben kendim için yaptım. Tek olsun dedim, benim olsun dedim. Seri üretim yapmayı düşünmüyorum" dedi.

3 FARKLI ARAÇTAN PARÇA KULLANILDI

Araba, motosiklet ve go-kart araçlarından parçalar kullandıklarını söyleyen Güney, "Parçaları elimizden geldiğince kaliteli kullanmaya çalıştık. Alt düzen komple go-kart, üzerinde görmüş olduğunuz motor go-kart motoru. Ön taraf, direksiyon, fren sistemi motosiklet olarak parça kullandık. Yani tamamen go-kart olarak kullandık. Üst kısmı biz kendimiz tasarladık. Biraz yardım alarak, biraz kendi bilgimizi katarak bir kep oluşturduk. Böyle bir şey çıktı ortaya ama güzel oldu. Tepkiler güzel, gayet hoşumuza gitti" diye konuştu.

Aracı için yaklaşık 10 bin lira harcadığını ifade eden Güney, "Maliyet olarak ortalama 8 bin ile 10 bin lira arası bir şey tuttu. Birazcık daha ucuz olabilirdi ama biz kendimiz bineceğimiz, hobi amaçlı yaptığımız için daha kaliteli kullandık daha üst seviyede malzemeler kullandık" dedi.

Güney, "Belli meblağlar teklif edildi. 40 bin ile 50 bin arası teklif edildi ama ben satmayı düşünmediğim için fiyatları hiç değerlendirmedim bile. Ben 3 ayımı harcadım buna. Çok emek harcadım. Biliyorsunuz, emek her şeyden önemlidir. Onun için satmayı da düşünmüyorum. Tekliflere de kapalıyım. Yapmayı düşünmüyorum. Dediğim gibi 3 ayımı aldığı için Hem de birazcık vakit harcaman gereken bir şey, o yüzden yapmayı düşünmüyorum. Ben zaten kendim modifiye işi ile uğraştığım için kendi yerimde yaptım. Akşamları boş vaktimde, pandemi sürecinde boş kaldığım sürece 3 ay bununla uğraştım yani" şeklinde konuştu.

SAATTE 80 KİLOMETREYE KADAR ÇIKIYOR

Ruhsatlandırılmadığını, aracın bu haliyle trafiğe çıkmasının yasak olduğunu, bunu hobi amaçlı yaptığını söyleyen Güney, "Şu anda yaklaşık 75 ile 80 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Hızını denedik. Ortalama 75 ile 80 arasına çıkıyor. Maksimum bir 10 saniyede falan çıkabiliyor ama biz hız değil de görsel amaçlı çalıştığımız için tamamen görsele önem verdik. Bizim için hız önemli değil. Biz tamamen görsel olarak güzel dursun, bazı kitlelere hitap edelim, diye öyle bir şey düşündük yani" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Korkmaz