Modern pentatlon kuralları nedir? Olimpiyat Modern pentatlon kuralları ve talimatları nedir?

Olimpiyat branşlarından Modern pentatlon, kuralları ve uygulama talimatları ile merak ediliyor. Sporcular doğru şekilde Modern pentatlon yapmak için bu kuraları merak ederken izleyiciler ise Modern pentatlon sporunu tam olarak anlamak için bu kuralları araştırıyor. Peki, Modern pentatlon kuralları nedir? Olimpiyat Modern pentatlon kuralları ve talimatları nedir? İşte, detaylar…

Sporseverlerin yakından takip ettiği olimpiyatlarda Modern pentatlon ilgi oldu. Modern pentatloni dikkatle izleyen izleyiciler Modern pentatlon sporunun detaylarını ve kurallarını araştırdı. Peki, Modern pentatlon kuralları nedir? Olimpiyat Modern pentatlon kuralları ve talimatları nedir?

MODERN PENTATLON KURALLARI NELERDİR?

Modern Pentatlon beş disiplinden oluşup, dört etkinlikte organize edilmiştir. Bunlar; Eskrim, Yüzme, Binicilik, Laser- Run (Atış ve Koşu)'dur.

Modern Pentatlon eğitici,fiziksel, zihinsel ve entelektüel yönleriyle bütünleyici bir spordur. Yüzme ve atletizm pentatlonun fiziksel yanının temel disiplinlerini oluşturur. Zihinsel yanını oluşturan Tabanca Atışı stres kontrolü ve kusursuz bir teknik gerektirir. Bu branş iyi bir organize çalışma programı gerektirir. Tüm yarışmalar belirli bir sırayla gerçekleştirilir.Uluslararası sıralamada 36 yarışmacı finalde yarışacak hale getirilir.

• MODERN PENTATLON SPORCUYA NE KAZANDIRIR?

• Bu sporda bedensel, fiziksel, mental ve teknik olarak mükemmel olmaları sağlanır.

• Yüksek seviyede sabır, fiziksel sağlamlık ve zaman gerektirir.

• Ahlak, sorumluluk, paylaşım, mücadele, inanç, aile kavramları.

• Kralların sporu her branş ayrı bir disiplin sabrı öğretir.

• Savaşçıdır ama barışı korumak için yarışır.

• Aklını, beynini ve gönlünü sevgiyle kullanır.

YÜZME

Modern Pentatlonun eskrim ile birlikte yarışma başlangıç branşıdır. 5 dal içinde en temel branş yüzme branşıdır. Sporcular yaşlarına göre 50 – 100 ve 200 metre mesafelerde serbest stilde yarışmaktadırlar.

ESKRİM

Modern Pentatlon eskrimde kullanılan silah elektrikli epedir. Müsabakalar tek pul olarak organize edilir. Ancak sporcu sayısı fazla olursa gruplara ayrılabilir.

Eskrim turnuvasında sporcular birbirleri ile oynarlar. Yarışmacıların rakiplerine karşı 36 kişi olan yarışma'da bir sporcu kendi dışında tüm sporcularla oynar. Müsabaka süresi 1 dakikadır ve kaybeden bir maçla biter. 36 sporculu bir müsabakada her alınan tuşa puan verilir.

Sporcu sayısına göre puanlama değişir. Sporcunun yaptığı maç sayısının % 70'i 250 tam puandır. Sporcu tuş sayısının % 70'ini geçtiği her tuş artı puan alır.

36 sporcu 35 maç= %7025 galibiyet = 250 puan +/- (karşılarında gösterilen değer puan)

Müsabakalarda beraber yapılan tuşlar geçersizdir. Her sporcu puan almak için rakibini yenmek zorundadır. 1 dakika içerisinde galibiyet sağlanmadığında her iki sporcu 0(sıfır) puan alır.

Süre her tuş için 1 dakikadır.

BİNİCİLİK

Yarışmacılara yarıştan 1 gün önce atları tanımak için binicilik testi yapılır.Atlar kura ile çekilir. Her sporcuya atıyla tanışmak ve binmek için 20 dakikalık ve 5 deneme atlayışı verilir. 90- 120 cm yüksekliğe atlamak için 12 engeli (1 ikili 1 üçlü kombinasyon) bulunur. Yarışma esnasında her hata ve süre aşımı için ceza puanı toplam 300 puandan düşülür ve zaman limitini aşan sporcu elenir.

LASER-RUN

Laser -run müsabakası, Eskrim, Yüzme ve Binicilik puanlarının toplamına göre handikap startla başlar. Handikap startlı müsabakalarda ilk gelen birincidir.

Yaş gruplarına göre 400 metre -3200 metre aralıklarında kategorilerinin gerektirdiği mesafelerde koşu ve atış yaparlar. (50 saniye sürede 5 lamba yakma esaslı)Müsabaka her zaman koşu ile tamamlanır.