Mobilya ustası, 60 kilometre gidip, 30 köpeği gönüllü besliyor

AĞAÇÖREN, AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da mobilya ustası Üçler Yücel (43), 3 yıldır hem kendi aldığı hem de fırın ve kasaplardan topladıkları yiyecekleri haftada 2 gün minibüsüyle 60 kilometre yol kat ederek yaklaşık 30 köpeği besliyor. Yücel, "Yaz, kış demeden haftada 2 gün mutlaka gelmeye çalışıyorum. 2 farklı bölgedeki köpekleri tek tek elimle besliyorum" dedi.

Kent merkezinde sanayi sitesinde mobilya atölyesi işleten 3 çocuk babası Üçler Yücel, 3 yıl önce memleketi Ağaçören ilçesi Yağmurhüyüğü köyüne gittiği sırada yakındaki Karapınar yaylasında gördüğü köpeklerin aç olduğunu fark edip yiyecek verdi. Bu durumu alışkanlık haline getiren Yücel, 3 yıldır hem kendi aldığı hem de fırın ve kasaplardan topladıkları yiyecekleri kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki yaylaya götürüp köpekleri besliyor.

Duman adını verdiği köpekle özel olarak ilgilendiğini belirten Yücel, "Burada 1 yıl önce duman ismini verdiğimiz zayıf bir köpek vardı. Bel kısmında bir yarası vardı, biraz daha fazla ilgilendim. Şu an da sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Bu hayvanlara bakmak, bizim boynumuzun borcu. İnsanlar olarak sürekli maddiyata bakıyoruz. Çevremizdeki hiçbir güzelliği görmüyoruz. 'Hayvanlarımız aç kalmasın' diyerek dağlara; etçil hayvanlar için et, otçul olanlara ot bırakan bir neslin torunlarıyız. Bunları lütfen unutmayalım" diye konuştu.

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