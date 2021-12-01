Mobil KETEM Destek Projesi Anadolu Üniversitesi'nde tanıtıldı

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Anadolu Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı ve Eskişehir Valiliği tarafından, Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız koordinatörlüğünde yürütülen Sağlıklı Yaşam Mobil KETEM ( Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) Destek Projesi'nin tanıtım toplantısı Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016'da gerçekleştirildi. Toplantıda, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Demirci ve Prof. Dr. Fatih Temizel, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek ve Eskişehir protokolünden isimler yer aldı.

Prof. Dr. Günay: "Sağlıklı toplum sağlıklı nesiller yetiştirelim"

Toplantı, Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Babür Mimtaş, Tepebaşı KETEM sorumlusu Dr. Hayriye Aslı Aydın, Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Karagülle, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Erdinç Özkurt ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge'nin sağlık alanında yapılan çalışmalar hakkında verdiği bilgilerle başladı.

Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Günay toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında taramanın kanserle mücadeledeki önemine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: "Toplumumuz sağlıklı olsun ve sağlıklı nesiller yetiştirelim böylece bütün paydaşlar el ele verip kadınlarımıza daha sağlıklı bir hayat sunmaya vesile olalım. 'Ben de varım' diyelim ve çevremizdeki 3 kişiyi bu projeye dahil edelim. Kadınlarımız başta olmak üzere ilimizdeki her aileye, her bireye ulaşmanın amaçlandığı ve bunun gönül seferberliği içerisinde yapıldığı bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. "

Uzm. Dr. Ayyıldız: "Kadını güçlü tutmamız lazım ki aile güçlü olsun"

"Sağlıklı kadın, sağlıklı aile, sağlıklı gelecek" sloganını oluşturarak özellikle kadını, projenin merkezine aldıklarını vurgulayan Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız: "Kanserle mücadelede bağışıklığı arttırıcı tedavi ve yaklaşımlar vücudumuzu güçlendirecektir. Hem kendimizi hem de yakınlarımızı kanser taraması için ikna etmeye çalışalım. Mobil Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerinde kanser taramaları ücretsiz yapılıyor. Kanser erken tanıyla önlenebilir. Kadını güçlü tutmamız lazım ki aile güçlü olsun. Bu yüzden taramalara destek olunması çok önemli. Mobil KETEM Destek Projesi aslında bir koordinasyon projesidir. Çünkü sağlık bir bütündür. Bu hususta kurumlar arası iş birliğiyle yeni projeler oluşturduk. Bu projenin ortasında kanser farkındalığı var. " dedi.

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