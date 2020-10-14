Mobbing (Psikolojik Taciz) nedir? Ne demektir? TDK anlamı nedir? Niçin mobbinge uğrarız? Mobbing türleri ve mobbing cezası…

Mobbing nedir? Kelime anlamı nedir? TDK anlamı nedir? Niçin mobbinge uğrarız? Mobbinge maruz kalındığı nasıl ispatlanır?

Çalışma hayatında çok sık karşılaşılan bir durum olan Mobbing (Psikolojik Taciz) nasıl ispatlanır? Aşağılama, alay, damgalama, izolasyaon ve dışlama gibi eylemlerle ortaya çıkan Mobbing türleri ve mobbing cezaları nedir?

MOBBİNG KELİME ANLAMI NEDİR?

Mobbing Latince "mobile vulgus" kelimesinden gelmektedir. İngilizce mob fiili ise saldırmak veya rahatsız etmek anlamlarına gelmektedir.

MOBBİNG NEDİR?

Uluslararası literatüre iş yerinde psikolojik taciz olarak geçen mobbing yaş, ırk, cinsiyet gözetmeksizin kişiyi iş yaşamından uzaklaştırmak ve dışlamak amacıyla kasıtlı olarak yapılır.

"Mobbing" terimi, bir kişiyi taciz etmek, sindirmek, kabadayılık yapmak ya da rahatsız etmek için işbirliği yapan bir grup kişiyi ifade eder. Bir işyerinde, bir grup çalışanın, belirli bir çalışana yönelik düşmanca davranışlarda bulunduğunda ve bu çalışanın kendilerinini güvende hissetmesini ve görevlerini yerine getirmesini zorlaştığında mobbing meydana gelir.

Mobbing ile uğraşan bireyler meslektaşları, üstleri veya astları olabilir. Bu davranış açık ve doğrudan, gizli ya da dolaylı olabilir.

MOBBİNG TDK ANLAMI NEDİR?

Uluslararası literatüre iş yerinde psikolojik taciz olarak geçen mobbing, Türk Dil Kurumu'na göre 'bezdiri' anlamına gelmektedir.

MOBBİNG TÜRLERİ NELERDİR?

– Belirli bir çalışan hakkında bir söylenti yaymak

– İşçinin ofiste tecrit edilmesi

– Çalışanın görevlerini yerine getirmesini zorlaştırmak

– Çalışanın işten ayrılmasını sağlamaya çalışmak

– Konuşurken sözünün kesilmesi

– Küskünlükler

– Yok sayılma

– Lakap takma

– Görmezden gelinme

– Yapılan işin sabote edilmesi

– Sürekli suçlanma ve eleştirilme

– Uygunsuz şakalar yapılması

– Statünün küçümsenmesi

– Cinsel tacize maruz bırakılması

– Sözlü ya da yazılı tehdit

– Kaba ve kötü sözlerle rencide edilme

– Motivasyonun kırılmaya çalışılması

– İş performansının dışında işler verilmesi

– Alışılmış iş düzenini bozularak farklı işlere yönlendirilmesi

MOBBİNGİN ETKİLERİ NELERDİR?

Yönetim, mobbing olaylarını ele almak için hiçbir şey yapmadığında ve bu davranışın devam etmesine ve büyümesine izin verirse, etki daha da yoğunlaşır. Mobbing'in kurban üzerindeki bazı etkileri şunlardır:

– İş için daha az heves

– Günlük görevlerine odaklanamama

– Meslektaşlarından yoğun bir şekilde tecrit ve güvensizlik

– Artan kaygı ve stres

– Zorbalık yapan taraflar için görevlerin yerine getirilmemesi ve/ veya istifa etmek (genellikle işvereni gerçek neden hakkında bilgilendirmeden).

MOBBİNGE KİMLER MARUZ KALIR?

Mobbinge uğrayan kişiler genellikle zeki, hassas ve çok iyi kariyer sahibi oldukları, üstün kavrayış, yeni fikirler üretebilen farklı bakış açısıyla dünyayı algılayabilen ve yorumlayabilen kişilerdir.

Kısacası eğitim, dış görünüş ve entelektüellik gibi konularda kendini çok iyi yetiştirmiş kişiler bencil ve rekabetçi kişiler tarafından daha kolay hedef alınırlar.

Mobbing sendromunda kişi genellikle toplumdan uzaklaşır, soyutlanır, kaçar. Bazıları ise durumu oluruna bırakır ve kafasına takmamaya çalışır.

Bazen ise kişi çatışır bu durum için bir çözüm yolu aramaya ve sorunu çözmeye başlar.

MOBBİNG NASIL İSPATLANIR VE NEREYE BAŞVURULUR?

Mobbing'e maruz kalanlar;

– Alo 170,

– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

– TBMM,

– Anayasa Mahkemesi,

– Kamu Görevlileri Etik Kurulu,

– Kamu Denetçiliği Kurumu,

– Türkiye İnsan Hakları Kurumu

– İl, İlçe İnsan Hakları Kurulları'na başvurabilirler.

Mobbing'e uğradığını düşünen çalışan kendisine uygulanan davranışlarla ilgili açık ve net deliller toplamaya başlamalıdır. Bu noktada şahitler, maaş kesme varsa bordrolar, kamera kayıtları, e- mailler, kullanılan ilaç faturaları, verilen işlerle ilgili belge ve örnekler alınarak delil olarak sunulabilmektedir. Çünkü yargıya intikal eden davalarda delil etkin bir yargılama için önemlidir. Kamu ve özel sektör ayırt etmeksizin tüm çalışanlar şikayet ve bilgi almak için 7 gün 24 saat ALO 170 hattına başvurabilirler. Şunu unutmamakta fayda var; İşverenler, nasılsa açığa çıkmaz düşüncesiyle mobbingi neredeyse kendilerine hak görmekte ve bu durum sık sık kullanılan bir yöntem olduğu için, çalışanların haklarını sonuna kadar savunması ve geri adım atmaması gerekir. Çünkü atılan her geri adım, mobbing uygulayanı daha da güçlendirecektir.