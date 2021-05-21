MNG iletişim numarası nedir? MNG kargo iletişim numaraları 2021

MNG gibi pek çok İnternet sitesinin destek numarasını bulmak kolay değildir. MNG çağrı merkezine bağlanırken bir süre beklemeniz de gerekebilir. Müşteri temsilcileri, hattaki aramaların yoğunluğuna bağlı olarak size geri dönecek, talep ve sorunlarınızla ilgileneceklerdir. Peki, MNG iletişim numarası nedir? MNG kargo iletişim numaraları 2021

MNG Kargo, 2003 yılında MNG Holding iştiraki olarak kurulmuştur. Kurucu genel müdürü Aslan KUT'tur. MNG Kargo'nun 871 şubesi, 7 tanesi Teknolojik Aktarma Merkezi olmak üzere toplam 26 aktarma merkezi, 15 bölge müdürlüğü, 8000'i aşkın çalışanı, 2400'den fazla kara taşıma aracı ve 6 uçağıyla hizmet vermektedir. MNG Kargo, Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna ve dünyada 220 farklı ülkede, günde ortalama 600 bin adrese hizmet ulaştıran Türkiye'nin kargo şirketlerindendir.[kaynak belirtilmeli] Ocak 2018 tarihli "Ernst Young Birleşme ve Satınalma İşlemleri 2017 Raporu"na göre Haziran 2017'de %100'ü Sancak Group (Haydar Sancak ve Suat Sancak)ve Turkven tarafından satın alınmıştır.

MNG KARGO İLETİŞİM NUMARASI NEDİR?

MNG'de kargolarınızın durumu, gönderilerinize ilişkin sorularınız ve MNG Kargo'ya ilişkin diğer konular için 444 06 06 – 0850 222 06 06 Çağrı Merkezinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.

Adres

Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 1B, Bulvar Ofis No:109/B, Kat: 3 Sarıyer/ İSTANBUL

Telefon

0(212) 366 55 55

Çağrı Merkezi

0(850) 222 06 06

Fax

0(212) 366 55 60

E-Posta

info@mngkargo.com.tr

Hizmetleri

Öncelikli Kargo

Akşam Teslimat

Güniçi Kargo

Yurt içi Taşıma

Adresten Kargo Alımı

Sigorta

Adrese kargo teslimi

Şubede kargo teslimi

Haber li teslimat

li teslimat Telefon ihbarlı teslimat

Ekpres Hizmetler

Hafta içi şubeler için belirlenmiş olan saatlerde yapılacak olan ekspres gönderiler uçuşun müsait olduğu şehirlere aynı gün içerisinde teslim edilebilmektedir.

Yurtdışı Hizmetler

Uluslararası gönderileri, hava taşımacılık firması FedEx Express ile 220 ülkeye göndererek Amerika ve Avrupa'ya ertesi gün teslimat gerçekleştiriliyor.

Bilgi Servisleri

Gönderici SMS ile Bilgilendirme:

Göndericinin talebi üzerine, gönderdiği kargonun teslim edildiğine dair kısa mesaj ile bilgilendirilmesi hizmetidir.

Alıcı SMS ile Bilgilendirme:

Göndericinin talebi üzerine, gönderinin yapıldığına dair kısa mesaj alıcıya ait mobil telefon numarasına gönderilmektedir.

Paketleme Hizmetleri

Standart Koliler

Kentlerin Dili Özel Koliler

Hediye Kolileri

Air Box

Üçgen Paketler

Zarf Plus

Balonlu Zarflar

Korumax

AR-GE Merkezi

Kargo sektörünün öncü firması MNG Kargo bir yeniliğe daha imza atarak sektöründeki ilk ve tek AR-GE Merkezi'nihayata geçirdi

12.04.2017- Kargo taşımacılığının yenilikçi firması MNG Kargo global bir şirket olma yolunda önemli bir adım daha attı. Teknolojik gelişmeleri ve dijital dönüşümü işlerinin odağına koyan MNG Kargo AR-GE birimi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından AR-GE Merkezi olarak onaylandı.

Türkiye kargo sektörünün ilk ve tek AR-GE Merkezini hayata geçirmiş olmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade eden MNG Kargo Genel Müdürü Aslan Kut, "AR-GE Merkezimiz ile tüm projelerimizde hedefimiz; teknolojiyi kullanarak süreçlerimizi iyileştirmek, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik gerçek zamanlı çözümler üretmek, AR-GE çıktılarımızı yurt içi ve yurt dışı pazara sunarak ülke ekonomimize katkı sağlamak olacaktır" dedi.

Dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip ederek bugünü değil yarını planlamanın, ülke ekonomisine katma değer yaratacak ürün ve hizmetler sunmak için geleceğe yatırım yapmanın rekabette ayrışmanın en önemli unsuru olduğunu söyleyen Kut konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İçinde bulunduğumuz dijital çağda sürdürülebilir büyümenin başlıca koşulu rekabetçi teknolojik imkanları yaratmaktan geçiyor. Bugün geldiğimiz noktada kargo taşımacılığından ziyade kargonun bilgisini de taşıyan, müşteri deneyimini yüksek seviyede tutan, teknoloji kullanımı ile iş süreçlerini kolaylaştıran kurumumuz yakın vadede sadece kargo sektörünün değil ülkemizin de en önemli teknoloji firmalarından birine dönüşme yolundadır."