MKE Genel Müdürü Akdere, altın madalya kazanan MKE personeli Yenigün'ü kabul etti

ORDU (İHA) - Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi Genel Müdürü Yasin Akdere, Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda kendi sıkletinde birinci olarak altın madalyaya uzanan MKE personeli Furkan Yenigün'ü kabul etti.

MKE Anonim Şirketi Genel Müdürü Yasin Akdere, Kırıkkale'de bulunan MKE mühimmat deposunda çalışan ve Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda kendi grubundaki rakiplerini eleyerek altın madalya kazanan Furkan Yenigün'ü kabul etti. MKE Genel Müdürü Akdere, altın madalya sahibi personellerini kabul ederek kendisine boks eldiveni ve spor ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir çek hediye etti.

"Çıktığın bu yolda arkanda dev bir marka, dev bir aile var"

MKE olarak spora ve sporcuya verdikleri desteklerden bahseden Akdere, "Tebrik ediyoruz, bizim için büyük bir gurur kaynağısın. Her şeyden önemlisi çıktığın bu yolda arkanda dev bir marka, dev bir aile var. Dev bir ailenin içinde de muhakkak ki sporcu kardeşlerimiz de olacak. Koşan, maratonlara katılan kardeşlerimiz de var, onları da destekliyoruz. Futbol takımlarımız var. Bir değil, üç değil, beş tane. Onlara da desteğimizi sürdürüyoruz. Onların başarısı bizim başarımız. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ailesinin başarısı. O anlamda da inşallah daha büyük başarılara ve daha büyük övünçlere imza atarız. Başta seni olmak üzere, antrenörlerini ve sana destek veren tüm ekibi tebrik ediyoruz. Çalışmalarınızı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok büyük hedeflerimiz var"

Sporu her zaman desteklediğini, spor yaparken sağlanan disiplin ortamının iş ortamına da yansıdığını vurgulayan MKE Genel Müdürü Akdere, "Ben sporu destekliyorum. Çalışma arkadaşlarım da spor yapsın diye destekliyorum. Çünkü gerçekten bir disiplin var. Bizim o disiplini aile içine, ondan sonra da işyerine taşımamız lazım ki başarıyı elde edelim. Çok büyük hedeflerimiz var. Görüyorsunuz, ardı arkasına projelerimiz birer birer ses getirmeye başladı. Ama sadece işte değil, senin yaptığın gibi büyük başarılarla ve önümüzde yapacağımız sosyal aktivitelerle de MKE sesini duyurmaya devam edecek" diye konuştu.

"Aşımızı yaptırıyoruz, aşı önemli"

Korona virüs dolayısıyla önlemlere de dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Akdere, altın madalya sahibi sporcu Furkan Yenigün'e de aşı olup olmadığını sorarak, "Aşını yaptırdın mı? Aşımızı yaptırıyoruz. Ben dört aşımı da yaptırdım. Aşı önemli" tavsiyesinde bulundu. - ANKARA