Mithrain ve 10000DAYS'in karşı karşıya geleceği PUBG 32v32 Topluluk Kapışması başlıyor!
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Mithrain ve 10000DAYS'in karşı karşıya geleceği PUBG 32v32 Topluluk Kapışması başlıyor!

Mithrain ve 10000DAYS'in karşı karşıya geleceği PUBG 32v32 Topluluk Kapışması başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Eğer sen de bu kapışmada yer almak istiyorsan hemen kaydol!

Mithrain ve 10000DAYS'in karşı karşıya geleceği PUBG 32v32 Topluluk Kapışması başlıyor.

PUBG partnerleri Mithrain ve 10000DAYS ile yepyeni bir 32v32 Topluluk Kapışması için kemerlerinizi bağlayın. Toplam 2000$ değerindeki ödül havuzu ve şampiyonluk unvanı için topluluklarıyla birlikte mücadele edecek kaptanlar sizleri bekliyor.

İlk aşamada 128 duo takımın yer alacağı elemelerden yükselen isimler, kaptanların final kadrosuna adını yazdırıyor ve 2000$ ödül havuzundan payını alıyor. Bu aksiyonu bol rekabette yer almak istiyorsan GLL Duo Elemelere katıl ve favori partnerinle omuz omuza savaşma şansını yakala.

Turnuva kayıt dönemi 16 Ağustos'ta yani dün başladı. Kayıtların bitiş tarihi ise 21 Ağustos olarak belirlendi. Eleme maçlarının başlangıç tarihi ise 22 Ağustos Pazar.

Eğer siz de bu turnuvada yer almak ve kıran kırana mücadele etmek istiyorsanız tıklayarak başvuru sayfasına gidebilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros

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