MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel...
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.
MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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