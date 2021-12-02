MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel... - Haberler
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MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel...

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel...

MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.

MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.

MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel...

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AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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