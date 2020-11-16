Miss Uganda yarışmasına katılan yarışmacılardan 100 dolar almışlar
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Miss Uganda yarışmasına katılan yarışmacılardan 100 dolar almışlar

16.11.2020 09:04 | Son Güncelleme: 16.11.2020 09:15

Esenyurt'ta koronavirüs yasaklarına rağmen düzenlenen 'Miss Uganda' güzellik yarışmasıyla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Yarışmayı düzenleyen kişilerin adaylardan 100 dolar katılım ücreti aldığı ortaya çıktı. Öte yandan bu yarışmanın ilk olmadığı, daha önce de yarışmalar düzenlendiği belirlendi.

Geçen hafta Esenyurt'ta bir sitede bulunan gece kulübünde düzenlenen Miss Uganda güzellik yarışması gündeme bomba gibi düştü. Koronavirüs yasaklarına rağmen düzenlenen yarışmada sosyal mesafe ve maske kuralı ihmal edilirken, yarışma sonrasında işletme sahibi gözaltına alınırken katılımcılara para cezası kesildi.

YARIŞMA İÇİN SOSYAL MEDYADA GRUPLAR KURULMUŞ

Yapılan incelemelerde, sosyal medya platformlarında yapılan incelemelerde yarışma için gruplar kurulduğunu belirlendi. "B. Lounge" adlı bir sosyal medya hesabı tarafından organize edilen yarışma için afişler de hazırlanmış. İki DJ'in sahne aldığı güzellik yarışmasına katılmak isteyen katılımcılardan ise katılım ücreti alınmış.

Miss Uganda yarışmasına katılan katılımcılardan 100 dolar almışlar

Yarışmaya katılmak isteyen adaylardan 100 dolar katılım ücreti alınırken, organizasyon hesabı olarak görülen 'B. Lounge' adlı sayfada, yarışmanın yapıldığı mekanda kasım ve ekim aylarında da gece partileri düzenlendiği ortaya çıktı.

YARIŞMA İLK KEZ YAPILMIYOR

Öte yandan yarışmanın ilk kez yapılmadığı da belirlendi. Sosyal medya gruplarında yapılan paylaşımlara göre Miss Uganda güzellik yarışması 2014 yılında da yapılmış. Ayrıca 2016'da "Miss Africa Turkey" adında bir güzellik yarışması yapılmış ve yarışmayı da Ugandalı bir katılımcı kazanmış.

Miss Uganda yarışmasına katılan katılımcılardan 100 dolar almışlar

BOĞAZ'DA SESSİZ PARTİ

Yarışmaya katılan S.T. adlı kişinin sosyal medya hesabı incelendiğinde İstanbul Boğazı'nda yapılan tekne partilerine ait video ve fotoğraflar görülüyor. 3 Ekim tarihinde yapılan paylaşımlarda boğazda, 'sessiz' olarak nitelendirilen bir tekne partisi de yapıldığı görüldü.

Miss Uganda yarışmasına katılan katılımcılardan 100 dolar almışlar

MÜZİK İÇİN BLUETOOTH KULAKLIK DAĞITILMIŞ

DJ'lerin sahne aldığı tekne partisinde müzik için katılımcılara bluetooth kulaklıklar dağıtıldı. Kalabalık bir grubun dans ettiği görülen videonun altına bir Facebook kullanıcısı, "Korona olmayan bu yer neresi?" şeklinde bir yorumda bulundu.

Miss Uganda yarışmasına katılan yarışmacılardan 100 dolar almışlar
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