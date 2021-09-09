Miss Turkey 2021'e Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor
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Miss Turkey 2021'e Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Miss Turkey 2021 yarışmasının final gecesine, sunuculuğu üstlenen Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler'in sözleri damga vurdu. Berfu Yenenler, eşine "Kendimi sana bırakmam konusunda emin misin? Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz olur" dedi. Yenenler'in bu sözleri, salonda kahkaha tufanı kopardı.

Miss Turkey yarışmasının merakla beklenen final gecesi, geniş bir katılımla yapıldı. Dilara Korkmaz'ın tacı taktığı geceye, sunuculuk görevini üstlenen Eser ve Berfu Yenenler arasında geçen diyalog damga vurdu.

SUNUM İÇİN EŞİNDEN İZİN İSTEDİ

Eser Yenenler, elindeki kağıttan sunum yapmak için eşinden izin istedi. Ancak buraya kadar normal olan diyalog, Berfu Yenenler'in kısa süre sonra söylediği sözlerle bir anda sıradışı hal aldı.

Miss Turkey 2021'e Eser ve Berfu Yenenler'in sözleri damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor

"KENDİMİ NE ZAMAN SANA BIRAKSAM ÇOCUĞUMUZ OLUYOR"

Eser Yenenler eşine yönelik, "Bırak ben sunayım istersen" ifadelerini kullandı. Eşinin cevabı ise salonda önce derin bir sessizlik yarattıktan sonra kahkaha tufanı kopardı. Berfu Yenenler'in "Eser, ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor" cevabı ortalığı yıktı. Ünlü çiftin bu diyaloğu magazin gündeminde ve sosyal medyada üst sıralara çıktı.

Miss Turkey 2021'e Eser ve Berfu Yenenler'in sözleri damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor

AZRA AKIN KAHKAHAYA BOĞULDU

Diğer yandan Berfu Yenenler'in verdiği cevabın ardından kameralar güzel manken Azra Akın'a çevrildi. Akın'ın Berfu Yenenler'i alkışlayıp kahkaha atması gözlerden kaçmadı.

Miss Turkey 2021'e Eser ve Berfu Yenenler'in sözleri damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor
Miss Turkey 2021'e Eser ve Berfu Yenenler'in sözleri damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor
Miss Turkey 2021'e Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Miss Turkey 2021'e Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor - Haberler Magazin
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