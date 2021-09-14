Mısır-Libya Ortak Yüksek Komitesi için hazırlık toplantıları 12 yıl sonra Kahire'de başladı - Haberler
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Mısır-Libya Ortak Yüksek Komitesi için hazırlık toplantıları 12 yıl sonra Kahire'de başladı

AA / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel
Mısır-Libya Ortak Yüksek Komitesi için hazırlık toplantıları 12 yıl sonra Kahire'de başladı

Mısır'ın başkenti Kahire'de 12 yıl aradan sonra Mısır-Libya Ortak Yüksek Komitesi için hazırlık toplantılarına başlandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 12 yıl aradan sonra Mısır- Libya Ortak Yüksek Komitesi için hazırlık toplantılarına başlandı.

Mısır resmi ajansının haberine göre, 11.Mısır-Libya Ortak Yüksek Komitesi hazırlık toplantılarına Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ve Libya Ekonomi Bakanlığı başkanlığındaki heyetler katılıyor.

Toplantılarda Mısır-Libya Ortak Yüksek Komitesinin yeniden faaliyetlerine başlamasının yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alınıyor.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, 20 Nisan'da Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret ederek Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile görüşmüştü. Görüşmede 2009 yılından beri durdurulmuş olan Mısır-Libya Ortak Yüksek Komitesinin çalışmalarına yeniden başlaması üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

Söz konusu ziyaret sırasında iki ülke arasında 12 iş birliği anlaşması imzalanırken, Mısır yönetimi de pek çok defa farklı platformlarda Libya hükümetine desteğini açıklamıştı.

Libya Başbakanı Dibeybe'nin 17 Haziran'da Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile gerçekleştirdiği görüşmede de Dibeybe'nin Mısır'ı ziyaret ederek anlaşma sağlanan tüm alanlarda Mısır-Libya Ortak Yüksek Komitesinin faaliyete geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

AA / Said İbicioğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mısır-Libya Ortak Yüksek Komitesi için hazırlık toplantıları 12 yıl sonra Kahire'de başladı - Haberler
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