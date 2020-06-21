Mısır'dan Türkiye destekli Libya'ya 'kırmızı çizgi uyarısı: Doğrudan askeri müdahaleye neden olur Mısır Devlet Başkanı Abdel Fattah el-Sisi, Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli güçlerin Sirte'ye saldırması durumunda Mısır'ın doğrudan çatışmaya girebileceğini söyleyerek, 'kırmızı çizgi uyarısı' yaptı.

Mısır Devlet Başkanı Abdel Fattah el-Sisi, Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli güçlerin Sirte'ye saldırması durumunda Mısır'ın doğrudan çatışmaya girebileceğini söyleyerek, 'kırmızı çizgi uyarısı' yaptı.View on euronews Kaynak: Euronews.com