Mısır'dan Türkiye destekli Libya'ya 'kırmızı çizgi uyarısı: Doğrudan askeri müdahaleye neden olur
Mısır Devlet Başkanı Abdel Fattah el-Sisi, Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli güçlerin Sirte'ye saldırması durumunda Mısır'ın doğrudan çatışmaya girebileceğini söyleyerek, 'kırmızı çizgi uyarısı' yaptı.
21.06.2020 13:18 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:21
Mısır Devlet Başkanı Abdel Fattah el-Sisi, Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli güçlerin Sirte'ye saldırması durumunda Mısır'ın doğrudan çatışmaya girebileceğini söyleyerek, 'kırmızı çizgi uyarısı' yaptı.View on euronews
Kaynak: Euronews.com