Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi

Mısır'ın darbeci yöneticisi Sisi, özellikle Libya'daki Türkiye destekli BM tarafından da tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin ilerleyişi sonrası ordusuna sınır dışı operasyonlar için hazır ol emri verdi.

20.06.2020 21:15 | Son Güncelleme: 20.06.2020 21:26

Darbeci Sisi, Libya'daki Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin darbeci Hafter güçlerine karşı son zamanlarda edindiği askeri kazanımlar sonrası ordusuna ülke içi ve dışındaki görevler için hazır olma emrini verdi.

Başkent Trablus'a yönelik darbeci Hafter güçlerinin sürdürdüğü 14 aylık saldırılar sonrası Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümetine desteğiyle Hafter geri çekilmek zorunda kaldı.

Geri çekilen darbeci Hafter güçlerine yönelik süren operasyonlar Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi ülkeleri rahatsız etti.

Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi

LİBYA SINIRINDAKİ ASKERİ BÖLGEYİ ZİYARET ETTİ

Mısır'ın darbeci yöneticisi Sisi, bin 200 kilometrelik Libya sınırındaki bir askeri hava üssüne gerçekleştirdiği ziyarette savaş jetlerinin uçuşunu ve binlerce zırhlı aracın geçişini seyretti.

Devlet televizyonundan canlı verilen geçiş töreninde darbeci Sisi, "Sınırlar içinde ya da dışında herhangi bir göreve hazır olun" açıklamasında bulundu.

Sisi daha önce yaptığı farklı açıklamalarda Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümetini, ülkenin doğusundaki Hafter kuvvetlerinin işgal ettiği bölgelere yaklaşmaması gerektiği yönünde tehdit etmişti.

Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi

SİRTE-JUFRA HATTI İÇİN KIRMIZI ÇİZGİ İFADESİNİ KULLANDI

Yine daha önceki açıklamalarında Libya'ya Mısır olarak askeri bir müdahaleyi düşünmediklerini belirten Sisi son açıklamasında ise artık durumun farklı olduğunu belirtti.

Sirte-Jufra hattının kendileri için kırmızı çizgi olduğunu ifade eden Sisi, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerine karşı Libya'daki yerel aşiretleri silahlandırıp eğitebileceklerini de söyledi.

Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi

İlgili Haberler

TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı

Dünya Manşet

Haberler

Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Haber
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı Haber
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor Haber
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu Haber
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı Haber
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor Haber
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Twitter, Trump'ın videolu paylaşımına 'manipüle edilmiş medya' etiketi ekledi
Twitter, Trump'ın videolu paylaşımına "manipüle edilmiş medya" etiketi ekledi
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
Çin'den umut verici açıklama: Aşı yıl sonunda tanıtılacak
Çin'den umut verici açıklama: Aşı yıl sonunda tanıtılacak
ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi
ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi
Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi yaralayan alkolik maymuna ömür boyu hapis cezası
Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi yaralayan alkolik maymuna ömür boyu hapis cezası
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan
Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan
Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi
Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi
Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı
Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı
Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı
Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: 'Hayal gücünün ötesinde' askeri yanıt vereceğiz
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: "Hayal gücünün ötesinde" askeri yanıt vereceğiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Mustafa Ceceli Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses Nuri Bilge Ceylan
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Lgs Kaza Milli
Şu an buradasınız: Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 21:27:09. #1.14#
title