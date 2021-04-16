Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cibutili mevkidaşıyla Hedasi Barajı konusunu görüştü
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cibutili mevkidaşıyla Hedasi Barajı konusunu görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cibutili mevkidaşıyla Hedasi Barajı konusunu görüştü
Anadolu Ajansı / Yassine Aydi - Haberler | Güncel

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Ciyle ile Hedasi Barajı konusunu görüştü.

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Ciyle ile Hedasi Barajı konusunu görüştü.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Sisi ve Cibutili mevkidaşı Ciyle arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Hedasi Barajı konusunun ele alındığı görüşmede, iki ülkenin liderlerinin "bölgenin güvenliği ve istikrarının olumsuz yönde etkilenmemesi için meselenin çözülmesi gerektiği konusunda anlaştıkları" belirtildi.

Görüşmede ayrıca, Sisi'nin Hedasi Barajının doldurulması ve işletilmesi konusunda bağlayıcı ve kapsamlı bir anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Nil nehrinin geçmediği Cibuti, su ihtiyacının bir kısmını Etiyopya'dan karşılıyor. Cibuti'nin Nil konusunda Etiyopya'nın tezini desteklediği biliniyor.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve komşu ülkelere elektrik satmayı amaçlıyor.

Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor.

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki müzakerelerden, anlaşmazlıklar nedeniyle 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında sekteye uğrayan müzakerelerin ardından geçen hafta Afrika Birliği himayesinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da yeniden başlayan görüşmeler, herhangi bir ilerleme olmadan sona ermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yassine Aydi

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