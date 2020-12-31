Mirgün Cabas kimdir? Mirgün Cabas kaç yaşında, nereli? Mirgün Cabas hayatı ve biyografisi
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Mirgün Cabas kimdir? Mirgün Cabas kaç yaşında, nereli? Mirgün Cabas hayatı ve biyografisi

31.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:24
Mirgün Cabas kimdir? Mirgün Cabas kaç yaşında, nereli? Mirgün Cabas hayatı ve biyografisi

Mirgün Cabas kimdir sorusu son günler GAİN medya ile birlikte daha çok sorulmaya başladı. Peki, Mirgün Cabas kimdir? Mirgün Cabas kaç yaşında, nereli? Mirgün Cabas hayatı ve biyografisi

Bir dönem Doğuş Yayın Grubu'nun yayını olan GQ dergisinin Genel Yayın Yönetmeni olan Mirgün Cabas son olarak GAİN medyada yer alması ile tekrar gündeme geldi. Gazeteci olan Mirgün Cabas kimdir hakkında detaylar...

MİRGÜN CABAS KİMDİR?

Mirgün Cabas, 1971 yılında İzmir'de doğmuştur. Cabas, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmuştur. Mirgün Cabas daha sonra 2011 yılında Doğuş Yayın Grubu'nun yayını olan GQ dergisinin Genel Yayın Yönetmeni oldu.

Doğuş Yayın Grubu'nda 15 senedir çalışan Mirgün Cabas 4 Temmuz 2013 tarihinde istifa etti. Mirgün Cabas, Doğuş grubundaki 15 yılında editörlükten haber müdürlüğüne, haber koordinatörlüğünden sunuc çalıştı. NTV haber kanalında Hakkı Devrim ile sunduğu "Günlerin Getirdiği", Ruşen Çakır ile sunduğu "Yazı İşleri", Banu Güven ile sunduğu "24 Saat" ve kendisinin hazırlayıp sunduğu "Mirgün Cabas İle Her Şey" programını ekranlara getirdi.

Şubat, 2013'ten itibaren Milliyet Gazetesinde 'Her Şey' başlığıyla köşe yazarlığı yaptı. 29 Aralık 2013 tarihinde Milliyet gazetesinden ayrıldı.

Mirgün Cabas kimdir? Mirgün Cabas kaç yaşında, nereli? Mirgün Cabas hayatı ve biyografisi
Mirgün Cabas

Evlilikleri :

1.Evliliği: Mirgün Cabas, Radikal yazarı Evrim Sümer ile olan birlikteliğinden Leyla (d.2010) adında bir kızı var.

2.Evliliği: 31 Mayıs 2013 tarihinde oyuncu Tuba Ünsal ile Almanya'nın Berlin şehrinde evlendi. Civan Mert Cabas (d.24 Kasım2013) adında Los Angelas'ta doğurduğu bir oğlu var.

Mirgün Cabas kimdir? Mirgün Cabas kaç yaşında, nereli? Mirgün Cabas hayatı ve biyografisi

Ödülleri:

  • 2000 – Çağdaş Gazeteciler Derneği Yılın Gazetecileri
  • 1999 – TV Programı Ödülü (24 Saat)

Sunduğu Programlar :

– Günlerin Getirdiği (Hakkı Devrim ile, NTV)

– Yazı İşleri (Ruşen Çakır ile, NTV)

– 24 Saat (Banu Güven ile, NTV)

– Mirgün Cabas İle Her Şey (NTV)

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