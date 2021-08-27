Acımasız kardeş, miras yüzünden tartıştığı ağabeyini doğalgaz borusuyla öldürdü
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Acımasız kardeş, miras yüzünden tartıştığı ağabeyini doğalgaz borusuyla öldürdü

Acımasız kardeş, miras yüzünden tartıştığı ağabeyini doğalgaz borusuyla öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

Bursa'da iki kardeş arasındaki miras kavgası cinayetle sonuçlandı. Kardeşlerden Elfer İlkbahar, miras yüzünden tartıştığı ağabeyi Alaaddin İlkbahar'ı başına doğalgaz borusu vurarak öldürdü.

BURSA'da Elfer İlkbahar (53), miras yüzünden tartıştığı ağabeyi Alaaddin İlkbahar'ı, (58) başına doğalgaz borusuyla vurarak öldürdü. Cinayet zanlısı Elfer İlkbahar, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 19.20 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi 13. Meriç Sokak'taki 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Elfer İlkbahar, aralarında miras yüzünden husumet bulunan ağabeyi Alaaddin İlkbahar'ın kapısına gitti. İlkbahar kardeşler arasında miras için başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Alaaddin İlkbahar, kardeşi kapıda beklerken eve girip mutfaktan bıçak aldı. Bıçağı gören Elfer İlkbahar ise binanın girişindeki doğalgaz borusunu sökerek ağabeyine saldırmaya başladı. Başına aldığı darbelerle kanlar içinde kalan Alaaddin İlkbahar, yere yığıldı. Durumu gören ailesi polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

ŞÜPHELİ KARDEŞ OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk muayenede Alaaddin İlkbahar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde bekleyen şüpheli Elfer İlkbahar'ı gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, Alaaddin İlkbahar'ın cesedi ise savcı incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Acımasız kardeş, miras yüzünden tartıştığı ağabeyini doğalgaz borusuyla öldürdü
Acımasız kardeş, miras yüzünden tartıştığı ağabeyini doğalgaz borusuyla öldürdü
Acımasız kardeş, miras yüzünden tartıştığı ağabeyini doğalgaz borusuyla öldürdü
Acımasız kardeş, miras yüzünden tartıştığı ağabeyini doğalgaz borusuyla öldürdü
Acımasız kardeş, miras yüzünden tartıştığı ağabeyini doğalgaz borusuyla öldürdü
Acımasız kardeş, miras yüzünden tartıştığı ağabeyini doğalgaz borusuyla öldürdü
Acımasız kardeş, miras yüzünden tartıştığı ağabeyini doğalgaz borusuyla öldürdü
Acımasız kardeş, miras yüzünden tartıştığı ağabeyini doğalgaz borusuyla öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

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Acımasız kardeş, miras yüzünden tartıştığı ağabeyini doğalgaz borusuyla öldürdü - Haberler
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