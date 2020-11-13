Miras nedeniyle kardeşini öldürüp, Nahçıvan'a kaçtı
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Miras nedeniyle kardeşini öldürüp, Nahçıvan'a kaçtı

13.11.2020 11:54 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:59
Miras nedeniyle kardeşini öldürüp, Nahçıvan'a kaçtı

IĞDIR'da, İman Tazegün (55) miras yüzünden tartıştığı kardeşi Hüseyin Tazegün'ü (46) namaz kıldığı sırada tabancayla başından vurarak, öldürdü.

IĞDIR'da, İman Tazegün (55) miras yüzünden tartıştığı kardeşi Hüseyin Tazegün'ü (46) namaz kıldığı sırada tabancayla başından vurarak, öldürdü. Tazegün, cinayetin ardından otomobiliyle Nahcivan'a kaçtı.

Olay, dün akşam, Aralık ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara'da yaşayan emekli memur İman Tazegün, ölen babasından kalan mirası paylaşmak için ilçeye geldi. İnan Tazegün, kardeşi Hüseyin Tazegün'den payını istedi. Kardeşler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Hüseyin Tazegün, ağabeyine, "Sen yıllar önce hakkını aldın, senin hakkın yok" dedi. Tartışma kardeşlerin  yakınlarının araya girmesiyle sonlandı.

Ancak aynı günün akşamında, Hüseyin Tazegün namaza durdu. İman Tazegün de arkadan yaklaştığı kardeşinin başına bir el ateş etti. Evli ve 3 çocuk babası sahibi olan Tazegün, olay yerinde hayatını kaybetti.  

Otomobiliyle olay yerinden kaçan İman Tazegün, 37 kilometre uzaklıktaki Dilucu Sınır Kapısı'ndan geçerek Nahçıvan'a gitti. Polis, İman Tazegün'ü yakalamak için çalışma başlattı.


Miras nedeniyle kardeşini öldürüp, Nahçıvan'a kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat DENİZ

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