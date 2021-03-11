Miraç Kandili, Mescid-i Aksa'da ve Harem-i İbrahim Camisi'nde idrak edildi
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Miraç Kandili, Mescid-i Aksa'da ve Harem-i İbrahim Camisi'nde idrak edildi

11.03.2021 20:23 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:30
Miraç Kandili, Mescid-i Aksa'da ve Harem-i İbrahim Camisi'nde idrak edildi

Miraç Kandili, hem Mescidi Aksa'da hem de Harem-i İbrahim Camisi'nde idrak edildi.

Miraç Kandili, hem Mescidi Aksa'da hem de Harem-i İbrahim Camisi'nde idrak edildi.

Ramazan ayı yaklaşırken Recep ayının 27. gecesi olarak bilinen Miraç Kandili'ni kutlamak için Filistinliler Kudüs'teki Mescidi Aksa'da ve Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne akın etti. Dün gece saatlerinde Mescid-i Aksa'da namaz kılan Kudüslüler, bugün ise Mescidi Aksa'nın avlusunda bir araya gelerek dua etti.

Batı Şeria'daki halk Harem-i İbrahim Camisi'ne sadece 300 Filistinli girebildi

Batı Şeria'nın El Halil kentinde ise İsrail güçleri, kutlamaya giden Filistinlilerin, Harem-i İbrahim Camisi'ne girişini engellemeye çalıştı. İsrail güçlerinin müdahalesiyle sadece 300 Filistinli Harem-i İbrahim Camisi'ne girebildi. Filistinliler, Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dan sonra 4. en kutsal cami olarak sayılan Harem-i İbrahim'de beraber dua ettiler. Kutlamalar sırasında ilahiler de söylendi, din dersleri verildi. Caminin farklı girişlerinde kalan ve evlerine dönmek istemeyen Filistinlilere İsrail güçlerinin saldırısına uğradığı öğrenildi. - KUDÜS

Miraç Kandili, Mescid-i Aksa'da ve Harem-i İbrahim Camisi'nde idrak edildi
Miraç Kandili, Mescid-i Aksa'da ve Harem-i İbrahim Camisi'nde idrak edildi
Miraç Kandili, Mescid-i Aksa'da ve Harem-i İbrahim Camisi'nde idrak edildi
Miraç Kandili, Mescid-i Aksa'da ve Harem-i İbrahim Camisi'nde idrak edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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