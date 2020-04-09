Miniklerden sağlık çalışanlarına mektup
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Miniklerden sağlık çalışanlarına mektup - Haber
Şehir Hastanesi, İstanbul, Ankara, Sağlık

Miniklerden sağlık çalışanlarına mektup

Miniklerden sağlık çalışanlarına mektup İstanbul'daki öğrenciler, Ankara Şehir Hastanesi çalışanlarına çizdikleri resimler ile birlikte mektup gönderdi Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr.

09.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:51

Miniklerden sağlık çalışanlarına mektup

İstanbul'daki öğrenciler, Ankara Şehir Hastanesi çalışanlarına çizdikleri resimler ile birlikte mektup gönderdi

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel:

"Küçük kardeşlerimizin bu büyük jesti bizi çok duygulandırdı, motivasyonumuzu artırdı"

"Bakanlığın tavsiyelerine ne kadar uyarsak o kadar hızlı netice alıp, günlük hayatımıza döneceğimizi umut ediyorum"

ANKARA - İstanbul'da bir ilkokulun öğrencileri, Covid-19 salgını nedeniyle gece gündüz çalışan sağlık çalışanları için teşekkür mektubu yazarak resim yaptı. Ankara Şehir Hastanesinin kurumsal internet sitesine gönderilen resim ve mektuplar nedeniyle sağlık çalışanları duygu dolu anlar yaşadı.

İstanbul Sarıyer Hacı Mehmet Şalgamcıoğlu Ortaokulu öğrencileri, alınan tedbirler kapsamında evlerinde vakit geçirirken toplum sağlığı için gece gündüz çalışan sağlık personeline hazırladıkları resim ve mektuplar ile destek verdi. Çocukların yaptığı resim ve yazdıkları mektuplar, e-posta aracılığıyla Avrupa'nın en büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesine gönderildi. Matematik öğretmeni Aybüke Çora, öğrenciler adına gönderdiği iletiyi, "Büyük bir özveriyle, canla başla çalışan değerli sağlık çalışanları sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Sarıyer Hacı Mehmet Şalgamcıoğlu Ortaokulu 5/A sınıfı öğrencileri de sizlere olan minnetlerini mektuplarla, resimlerle dile getirmek istediler. İnşallah bu mektuplar elinize ulaşır ve bu zorlu süreçte yüzünüzde bir tebessüm oluşturur. Her şey için teşekkürler. Sağlıkla kalın" notuyla hastane ile paylaştı. Hastane personeli ise miniklerin anlamlı desteği karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Mektuplarda Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Evde Kal" ve "Hayat Eve Sığar" sloganları da dikkat çekti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, personel ve vatandaş ile iletişim kurdukları dijital ortamlar olduğunu ve bu ortamların günlük olarak takip edildiğini belirtti. Geçen hafta mail adreslerinde bir sürprizle karşılaştıklarını söyleyen Surel, "Matematik öğretmeni Aybüke Çora, öğrencilerinin anlatacaklarına tercüman olmuş ve bizlere ulaştırmış. Ortaokuldaki minik kardeşlerimizden bunları almak bizi çok mutlu etti. Burada yaşananların, sağlık çalışanlarının fedakarlığının, ülkenin önceliklerinin bu kadar farkında olmaları, kendilerini buradaki mücadelenin içinde görmeleri bizi çok mutlu etti. Ciddi bir motivasyon kaynağı oldu" dedi.

Surel, öncelikle bu çocukları yetiştiren ailelere, sonra da öğretmenlerine teşekkür ettiklerini belirterek, çocukların da gözlerinden öptüklerini söyledi.

"Geleceğimiz emin ellerde"

Olağanüstü bir durumdan geçildiğini aktaran Surel, "Bu olağanüstülük toplumun her kesiminde olduğu gibi sağlık çalışanlarında da ciddi bir tedirginlik, yorgunluk getiriyor. Bizim vazifemiz bu. İnsanlar için mücadele etmek durumundayız. Ama yorulmuyor değiliz. Zaman zaman biz de ümitsiz olmuyor değiliz. Fakat küçük kardeşlerimizin bu büyük jesti bizi çok duygulandırdı, motivasyonumuzu artırdı. Korona virüsle mücadelede toplum bizi sağlık ordusu olarak görüyor ve desteklerini esirgemiyor. Ama bunun ortaokul çağındaki küçük kardeşlerimizin bu farkındalığa sahip olması bizi çok mutlu etti. Şunu anladık ki geleceğimiz emin ellerde" diye konuştu.

"Ulusal mücadelemizin en büyük faktörü evde kalmak"

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Surel, "Sağlık Bakanlığımızın farkındalığı artırmaya yönelik mesajlarını paylaşıyoruz. Sayın Bakanımızın dediği gibi, 'Küresel bir süreçle ulusal bir mücadele yürütüyoruz.' Ulusal mücadelemizin en büyük faktörü evde kalmak. Kendimizi hastaymış gibi addederek ellerimizi sık yıkamak, insanlarla temastan kaçınmak, sosyal mesafeyi korumak. Bu uygulamaları yaparsak çok büyük neticeler alacağız inşallah. Bakanlığın tavsiyelerine ne kadar uyarsak o kadar hızlı netice alıp günlük hayatımıza döneceğimizi umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

Surel, bakanlığın sloganlarının yer aldığı resim ve mektupları basın mensupları ile de paylaştı.

Miniklerden sağlık çalışanlarına mektup

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haber
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı Haber
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haber
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Berfin, Erdoğan'ın da 'Namussuz' dediği asitli saldırganı affetti Haber
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haber
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu, yarı çıplak poz verdi Haber
Yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu, yarı çıplak poz verdi
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı
Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı...
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor
Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi
Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı
Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım
Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım
Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor
Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor
New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı
New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, 'Favipirapir' ile sağlığına kavuştu
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz
'Virüs yaşlıları öldürüyor' düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
"Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
19 yaşındaki genç, çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu
19 yaşındaki genç, çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu
İş makinesinin çalışmasını canlı yayınlayan şahıs, duvarla iş makinesi arasına sıkıştı
İş makinesinin çalışmasını canlı yayınlayan şahıs, duvarla iş makinesi arasına sıkıştı
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor
Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Mustafa Destici Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Guido Senia Pınar Deniz Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Bülent Uygun Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Kadın Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Miniklerden sağlık çalışanlarına mektup - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 17:59:57. #1.15#
title