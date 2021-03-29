Minik öğrencilerden işaret diliyle pandemi eğitimi

Yozgat'ta 1'nci sınıf öğrencileri korona virüsü ile mücadele kapsamında hazırladıkları sloganları işaret diliyle anlattılar.

Yozgat'ta 1'nci sınıf öğrencileri korona virüsü ile mücadele kapsamında hazırladıkları sloganları işaret diliyle anlattılar.

Yozgat'ın Sarıkaya İlçesi'nde 1'nci sınıf öğrencileri farklı bir projeye imza attı. Sarıkaya Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Keyifli Okul Atölyem Projesi ve e Twinning'in destekleriyle minik öğrenciler korona virüsle mücadele kapsamında 'İşaret Diliyle Pandemi Kuralları' adlı video hazırladı. Video Sarıkaya Barbaros İlkokulu Öğretmenlerinden Yasemin Köksal ve Abdullah Düğer önderliğinde hazırlandı. Hazırlanan videoda "Maskeli Kahramanlarız Virüsten hiç korkmayız, Mesafe varsa aranda Virüs senden uzakta, Yıka elini sabunla suyla veda et Koronaya, Maske Takmak zorunluluk değil sorumluluktur, Hijyen dostu olanlar hep sağlıklı yaşarlar" ifadeleri işaret dili ile anlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı