Minik öğrencilerden işaret diliyle pandemi eğitimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Minik öğrencilerden işaret diliyle pandemi eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Minik öğrencilerden işaret diliyle pandemi eğitimi

Yozgat'ta 1'nci sınıf öğrencileri korona virüsü ile mücadele kapsamında hazırladıkları sloganları işaret diliyle anlattılar.

Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz
Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz
Dünya Sağlık Örgütü'nün Wuhan raporu ortaya çıktı: Virüs yarasalardan insanlara başka hayvanlar yoluyla bulaşmış olabilir
Dünya Sağlık Örgütü'nün Wuhan raporu ortaya çıktı: Virüs yarasalardan insanlara başka hayvanlar yoluyla bulaşmış olabilir

Yozgat'ta 1'nci sınıf öğrencileri korona virüsü ile mücadele kapsamında hazırladıkları sloganları işaret diliyle anlattılar.

Yozgat'ın Sarıkaya İlçesi'nde 1'nci sınıf öğrencileri farklı bir projeye imza attı. Sarıkaya Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Keyifli Okul Atölyem Projesi ve e Twinning'in destekleriyle minik öğrenciler korona virüsle mücadele kapsamında 'İşaret Diliyle Pandemi Kuralları' adlı video hazırladı. Video Sarıkaya Barbaros İlkokulu Öğretmenlerinden Yasemin Köksal ve Abdullah Düğer önderliğinde hazırlandı. Hazırlanan videoda "Maskeli Kahramanlarız Virüsten hiç korkmayız, Mesafe varsa aranda Virüs senden uzakta, Yıka elini sabunla suyla veda et Koronaya, Maske Takmak zorunluluk değil sorumluluktur, Hijyen dostu olanlar hep sağlıklı yaşarlar" ifadeleri işaret dili ile anlatıldı. - YOZGAT

Minik öğrencilerden işaret diliyle pandemi eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik İhsan Yavuz Hayati Yazıcı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Şeyma Subaşı Birkan Sokullu
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Mesut Bakkal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali İhsan Su Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Minik öğrencilerden işaret diliyle pandemi eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 12:53:23. #1.16#
title