Minik öğrenciler, atık malzemeden yapılan kostümleri sergiledi

26.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:38

Yüreğir Belediyesi Çetin Topçuoğlu Kültürevi öğrencileri, "Sıfır Atık Profesi" kapsamında atık malzemelerden yaptıkları 40 kostümü defileyle sergiledi.

Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne destek verildi.

Çetin Topçuoğlu Kültürevi okul öncesi öğrencileri, proje kapsamında anne ve öğretmenleriyle atık malzemeleri değerlendirerek 40 kostüm tasarladı.

Pet şişe, çöp poşeti gibi malzemeler kullanılarak yapılan kostümler, minik öğrenciler tarafından defileyle sergilendi.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in eşi Raziye Kocaispir, "Sıfır Atık Projesi"ne yaptıkları defileyle dikkati çekmeye çalıştıklarını belirterek, "İsrafın önlenmesi, atığın azaltılması ve atıkların dönüştürülmesini kapsayan 'Sıfır Atık Projesi' sadece bir çevre duyarlılığı çalışması değil, aynı zamanda çocuklarımızın geleceği adına bir sorumluluk vazifesidir. 80 çocuğumuzun hazırlamış olduğu bu projenin diğer kamu, kurum ve kuruluşlara da örnek olacağını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA