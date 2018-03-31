Minik Karatecilerin Gaziantep Hazırlığı
Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası maksadı ile Foça ve Aliağa Karate Sporcuları Antrenör Kudret Yüksel ve Milli Sporcu Emrecan Tercan eşliğinde son antrenmanlarını yaptılar.
Milli Sporcu Emrecan Tercan eşliğinde Kaan Yüksel, Doğan Egecan Tercan, Hasan Ahmet Ayvaz, Ali Eren Bayar, Rüzgar Emir Carlı, Doruk Erdoğan, Ömer Ege Esener, Mehmet Ege Maltepe, Alkım Ada Aydın, Nil Noğay Sağır, Yağmur Kaya, Mehmet Efe Tekin, Miraç Kuzey Kadıoğlu, Yahya Efe Çetin, Alper Onur Kayce, Vehbi Kaymaz, Barış Arda Akman, Cihan Aşkın Akman, Ömer Faruk Yıkılmaz, Mehmet Emir Temizer Salı ve Perşembe günü antrenman yaparak Gaziantep hazırlıklarını tamamladılar.
Antrenör Kudret Yüksel , Milli Sporcu Emrecan Tercan , Minik Karateciler ve Veliler ilk kez Türkiye Karate Şampiyonasına katılacak olan arkadaşları Doğan Egecan Tercan 'a başarı dileklerinde bulundular.