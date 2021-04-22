Son dakika gündem: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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Son dakika gündem: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Son dakika gündem: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" etkinlikleri kapsamında makamını öğrencilere bıraktı.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" etkinlikleri kapsamında makamını öğrencilere bıraktı.

Ünal, makam koltuğunu Balaban İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi İpek Nur Kaya'ya devretti.

İpek Nur Kaya, ilk icraat olarak okuluna hikaye kitapları alınmasını, ilçede başıboş gezen köpeklerin bir an önce toplanarak bakımlarının yapılmasını ve ilçedeki diğer eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının da giderilmesini istedi.

Kaymakam Ünal, konuğuna teşekkür ederek hediyeler verdi.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, okul müdürü Mustafa Çalışkan ve İpek Nur Kaya'nın sınıf öğretmeni hazır bulundu.

Son dakika gündem: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Son dakika gündem: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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