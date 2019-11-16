Minik Hira, şifayı Sivas'ta buldu

16.11.2019 15:23 | Son Güncelleme: 16.11.2019 15:24

İZMİR'de akut romatizmal ateş hastalığıyla mücadele eden ve dişinde oluşan apse nedeniyle tedavisi sürdürülemeyen Hira Bulut (5) şifayı Sivas'ta buldu. Bulut, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde genel anestezi ile tedavi edildi.

İzmir'de yaşayan Oktay ve Büşra Bulut'un 2 çocuğundan büyüğü olan Hira Bulut, bir süre önce ateşli eklem romatizması hastalığına yakalandı. Hastalığı nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanan minik Hira'nın gözlerinde kanlama, ağrı gibi rahatsızlıklar da ortaya çıktı. Daha sonra dişinde apse de oluşan minik Hira'yı farklı illerde çeşitli hastanelere götüren baba Oktay Bulut kızının rahatsızlığına bir türlü çare bulamadı. Dişteki apsenin diğer hastalıkları tetiklemesi nedeniyle ağzını açamayan ve genel anestezi ile tedavi olması gereken Hira, şifayı Sivas'ta buldu. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde genel anestezi ile tedavisi yapılan Hira Bulut sağlığına kavuştu.

'GİTMEDİĞİMİZ YER KALMADI'Memur olan baba Oktay Bulut, Hira'nın tedavisi için İzmir'den Sivas'a geldiklerini ifade ederek, "Kızımda ateşli eklem romatizması hastalığı var. Bu rahatsızlık gözde üveit oluşturdu. Dişinin apse yapması romatizma ve üveiti tetikliyor. Dolaylı yollar ile birbirlerini tetikliyor. O yüzden tedaviyi bir an önce yaptırmamız gerekiyordu. Ben yaklaşık bir aydır İzmir'deki tüm hastanelere gittim. Hiçbir hastane genel anestezi ile dişinin tedavisini yapamadı. Çocuğum 5 yaşında olduğu için ağzını açmıyor ve tedaviyi yaptırmıyor. İzmir, Aydın, Manisa gibi birçok ildeki hastaneler ile irtibat kurdum. Hiçbirisi genel anestezi ile yapamadıklarını söylediler. Bu tedavinin Sivas'ta yapıldığını öğrendik. Çıktık buraya geldik. Allah razı olsun. Kontrolleri yaptıktan sonra ameliyat günü verdiler. Yarım saat içerisinde işlemleri bitirdiler. Şu an durumu iyi" dedi.'SAYILI HASTANELERDEN BİRİYİZ'Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Anestezi Uzmanı Salih Yıldırım ise, "Hastanemizdeki mevcut ameliyathanede mental durumu bozuk olan hastalar ile kesinlikle koopere olamadığımız çocuk ve erişkin hastaların diş çekimi tedavisinde genel anestezi altında yardımcı olmaya çalışmaktayız. Bu hizmeti veren Türkiye'deki sayılı hastanelerden birisiyiz. Diş çekimi konusunda fobisi olan hastalarımıza elimizden geldiğince imkanlar dahilinde hizmet etmekteyiz" diye konuştu.

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Fuat Şen de "İzmir'den gelen hastamızın genel anestezi altında tedavilerini yaptık. Bu hizmeti yaklaşık 2 yıldır veriyoruz. Bu hizmetin sürekliliğini sağlamak amacıyla hastanemize kadrolu genel anestezi uzmanı ataması gerçekleştirildi. İzmir'den gelen hastamızın mağduriyetlerini dinledikten sonra yardımcı olabileceğimizi söyledik. Bu hizmetin Türkiye'de sayılı hastanelerde yapılmasından dolayı çok önemli bir hizmet olarak görmekteyiz. Engelli, korkusunu yenemeyen ve koopere olamadığımız çocuk hastalarımıza bu hizmeti vermekteyiz. Çeşitli il ve ilçelerden müracaatlar var. Sivas'ta da genel anestezi ile diş tedavisi yapan tek kurum olarak hizmet vermekteyiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA