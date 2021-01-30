Minik Hira'nın Anıtkabir hayali gerçek oluyor! Bakan Akar, Ankara'ya davet etti
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Minik Hira'nın Anıtkabir hayali gerçek oluyor! Bakan Akar, Ankara'ya davet etti

30.01.2021 10:12 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:39

Hakkari'de, 2 çocuk babası Mehmet Şerif Karahan'ın Anıtkabir'i görmek isteyen 9 yaşındaki kızı Hira için yaptığı 'kardan Anıtkabir' gündem olmuştu. Yüksekova'da görevli komutanlar aileyi ziyaret edip, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın selamını ileterek, kendilerini Ankara'ya davet ettiğini söyledi.

Babasının kardan yaptığı Anıtkabir maketinin sosyal medyada büyük ilgi uyandırması ve yürekleri ısıtması üzerine durumdan haberdar olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, en büyük hayali Ankara'ya gelip Anıtkabir'i ziyaret etmek olan 9 yaşındaki Hakkari Yüksekovalı Hira Karahan'ı ve ailesini Ankara'ya davet etti. Minik Hira'yı evinde ziyarete giden Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığındaki ekipler Bakan Akar'ın davetini Hira'ya ilettiler. Minik Hira ise bu daveti memnuniyetle kabul etti.

Minik Hira'nın Anıtkabir hayali gerçek oluyor! Bakan Akar, Ankara'ya davet etti

MSB, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Hira Karahan, Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çok seviyormuş. Minik Hira'nın en büyük hayali de Ankara'ya giderek Anıtkabir'i ziyaret etmekmiş. Kızının minik kalbindeki Atatürk sevgisini ve Anıtkabir merakını bilen baba Mehmet Şerif Karahan da onu mutlu edebilmek için kardan bir Anıtkabir yapmış. Baba Mehmet Şerif Karahan bu işi o derece önemsemiş ki Anıtkabir'e çıkan Aslanlı Yol'u bile özenle yapmış. Baba Karahan'ın görenleri şaşkına çeviren 10 günlük bu uğraşı, ülkemizin pek çok basın-yayın organı aracılığıyla milletimizin yüreğini ısıttı. Hira ile ilgili haberleri okuyan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar, minik Hira'nın Atatürk sevgisini görüp Anıtkabir'i ziyaret etmek istediğini öğrenince minik yavrumuzu ve değerli ailesini Ankara'ya davet etti. Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığındaki kahraman silah arkadaşlarımız, Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın davetini iletmek üzere 9 yaşındaki Hira'nın evinin yolunu tuttu. Elindeki Türk Bayrağıyla arkadaşlarımızı karşılayan minik Hira, Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın selamını alarak Ankara davetini memnuniyetle kabul etti."

Minik Hira'nın Anıtkabir hayali gerçek oluyor! Bakan Akar, Ankara'ya davet etti

"MİNİK HİRAMIZIN ANITKABİR'E YAPACAĞI ZİYARETİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

"Asker abi ve ablalarına babasının yaptığı kardan Anıtkabir'i gezdiren, Atatürk konulu bir de şiir okuyan minik Hira, misafirlerine sıcacık çay da ikram etti. Milli Savunma Bakanlığı adına minik Hira'ya, kardeşine ve ailesine şanlı Bayrağımız takdim edilerek oyuncaklar hediye edildi. Bizleri gururlandıran minik Hira, ziyaretle ilgili olarak "Komutanlarımız bize hediyeler verdi. Sayın Bakanımız bizi Ankara'ya davet etti. Bunun için de çok mutlu oldum. Bakanımıza ve komutanlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi. Bizler de tertemiz yüreğiyle gönüllerimize giren minik Hira'yı gözlerinden öpüyoruz. Kızını mutlu edebilmek için 10 gün boyunca uğraşarak kardan Anıtkabir yapan ve silah arkadaşlarımızı en güzel şekilde evinde ağırlayan Baba Mehmet Şerif Karahan ve değerli ailesine teşekkür ediyoruz. Minik Hira'mızın Anıtkabir'e yapacağı ziyareti de dört gözle bekliyoruz."

Minik Hira'nın Anıtkabir hayali gerçek oluyor! Bakan Akar, Ankara'ya davet etti
Minik Hira'nın Anıtkabir hayali gerçek oluyor! Bakan Akar, Ankara'ya davet etti
Minik Hira'nın Anıtkabir hayali gerçek oluyor! Bakan Akar, Ankara'ya davet etti
Minik Hira'nın Anıtkabir hayali gerçek oluyor! Bakan Akar, Ankara'ya davet etti
Minik Hira'nın Anıtkabir hayali gerçek oluyor! Bakan Akar, Ankara'ya davet etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

Haber Yorumları (4)
ELİF..: ALLAHIIMM NASIL GÖZLERİM DOLDU NASIL. . . CANIM ASKERLERİMİZ CANIM. . . RABBİM AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN. . .
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HAKETTİLER: Gazi Mustafa Kemal Atatürk vatanımızı işte böyle güzel yavrularımız için kurtardı. Anne babasındanda böyle güzel bir evlat yetiştirdikleri için Allah razı olsun. Babayada emekleri için ne kadar teşekkür etsek azdır.
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TÜRK: O güzel yüreğinden öpüyorum güzel kız yolunda bahtında açık olsun sevgiler
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