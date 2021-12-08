Minik Hamza Ali dünyadaki 3. vaka olarak literatüre girecek

İZMİR (DHA) - İZMİR'de annesinin Covid-19 pozitif olması nedeniyle henüz 35 haftalıkken anne karnından alınan Hamza Ali bebeğin, Covid-19 nedeniyle apendiksi patladı. 4 günlükken ameliyat edilen Hamza Ali bebek, dünyadaki 3. örnek olarak tıp literatürüne girecek.

İzmir'de yaşayan Semra ve Gökhan Alatürk, ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyordu. Anne Semra Alatürk, 8 aylık hamileyken Covid-19'a yakalandı. Genel durumu kötüleşmeye başlayınca yoğun bakıma kaldırılan anne Alatürk'ün bebeğinin henüz 35 haftalıkken alınmasına karar verildi. Medicana International İzmir Hastanesi'nde Op. Dr. Hakan Sabırlı'nın gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla Hamza Ali bebek, dünyaya gözlerini açtı. Doğumuna 1 ay kala anne karnından alınarak yoğun bakıma kaldırılan Hamza Ali bebeğin, 2 gün sonra apendiksi patladı. Minik bebek, henüz 4 günlükken geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuşurken, Covid-19 pozitif olan annesi Semra ve babası Gökhan Alatürk, bebeklerine kavuşmak için negatife dönmeyi bekledi. Operasyonu gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Nihan Ünver Akar, annesi Covid-19 pozitif olup, doğumdan sonra apendiksi patlayan ve bildirilen dünya üzerindeki 3. bebeğin Hamza Ali olduğunu ve dünya tıp literatürüne gireceğini söyleyerek, "Annenin geçirdiği Covid-19'a bağlı olarak, anneden bebeğe geçen sitokinlerin bağırsakta neden olduğu dolaşım bozukluğu, apendiksin patlamasına neden olmuş görünüyor" dedi.

Hamza Ali doğduktan sonra hem kendisi hem eşi Covid-19 pozitif olduğu için karantinada bekleyen ve bebeklerini kucaklarına almak için negatife dönmeyi bekleyen çiftten Gökhan Alatürk, eşim problemli bir gebelik geçirdiği için Covid-19 aşısı olmamıştı. Açıkçası çekindik. Sonra başımıza bunlar geldi ama şu an hem bebek hem eşim çok iyi. Hekimlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.