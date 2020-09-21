Minik Emir derse girmek istemeyince, annesine zor anlar yaşattı
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Minik Emir derse girmek istemeyince, annesine zor anlar yaşattı

Minik Emir derse girmek istemeyince, annesine zor anlar yaşattı -Okullar açıldı: yüz yüze eğitim bugün başladı Türkiye genelinde bugün okullar açıldı.

21.09.2020 10:13 | Son Güncelleme: 21.09.2020 10:24

Minik Emir derse girmek istemeyince, annesine zor anlar yaşattı

-Okullar açıldı: yüz yüze eğitim bugün başladı

ÇANAKKALE - Türkiye genelinde bugün okullar açıldı. Yeni tip korona virüs (Covid-19)'e karşı her türlü sosyal mesafe ve hijyen kurallarının alındığı okullarda anasınıfı ve 1. sınıf öğrencileri bugün ilk derslerine başladı. Çanakkale'de derse girmek istemeyen minik Emir annesine zor anlar yaşattı.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Covid-19 nedeniyle Türkiye'de genelinde uzaktan eğitime geçilmişti. Bugün, anasınıfı ve 1. Sınıf öğrencileri için ilk ders zili çaldı. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tüm okullarda gerekli önlemleri alarak çocukların hijyen içerisinde eğitim almalarını sağlıyor.

Uzun zaman sonra çocuğu Efe Bülbül'ü okula getiren Arife Bülbül, "Bir yandan sevinçliyim bir yandan da üzüntülüyüm. Çünkü hastalık nedeniyle korkularım var. Tedbirler alındı ama çocuk bilmiyor, elini her yere sürebiliyor. O yüzden korkuyorum. Getirdim bakalım ne olacak" dedi.

1'nci sınıfa giden Efe Bülbül ise arkadaşlarını özlediğini belirterek doğruca okulun yolunu tuttu.

Annesiyle birlikte okula gelen ancak bir anda ağlayarak dışarı çıkan Emir ise öğretmenleri ve annesine zor anlar yaşattı. Eve gitmek istediğini belirten Emir hem ağladı hem de kendisini yerlere attı. Çocuğunu sakinleştiremeyen çaresiz anne ise çareyi Emir'i eve götürmekte buldu.

Minik Emir derse girmek istemeyince, annesine zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE

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