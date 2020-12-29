Erzurum'da minik eller "Keyifli Okul Atölyem Projesi" ile öğreniyor

Erzurum'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan Erzurum Başarıyı Arttırma Programı (ERBAP) kapsamında "Keyifli Okul Atölyem Projesi" uzaktan eğitimle devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edip Somunoğlu İlkokulu sınıf öğretmeni Tamer Pehlivan ve Polis Amca İlkokulu sınıf öğretmeni Serap Mutlu Aydın'ın başlangıçta eTwinning projesi olarak hayata geçirdiği proje ile ilkokul öğrencilerinin zihinsel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanıyor.

Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere 32 farklı ilden 146 proje ortağı bulunan çalışma kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okullara ara verilmesinin ardından projeler, kaldığı yerden evlerden uzak eğitim yoluyla devam ediyor.

Öte yandan projedeki etkinlikler, tüm öğretmenlere rehberlik etmesi amacıyla projeyi yürüten eğitimciler tarafından bir kitapta toplandı. Projedeki atölye etkinlikleri öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir