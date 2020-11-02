Depremin simgesi minik Elif'in yeni görüntüleri ortaya çıktı: Oyuncaklarıyla oynayıp boyama yaptı
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Depremin simgesi minik Elif'in yeni görüntüleri ortaya çıktı: Oyuncaklarıyla oynayıp boyama yaptı

02.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:16

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in yeni görüntüleri yayınlandı. Minik Elif'in tedavisi sürerken bir yandan oyuncaklarıyla oynayıp bir yandan da boyama yaptığı görüldü.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

OYUNCAKLARIYLA OYNAYIP BOYAMA YAPTI

Görüntülerde, minik Elif'in tedavisi sürerken bir yandan oyuncaklarıyla oynarken bir yandan da boyama yaptığı görüldü. Enkaz altındaki yaşam savaşını kazanan Elif ile sağlık çalışanları yakından ilgileniyor.

Depremin simgesi minik Elif'in yeni görüntüleri ortaya çıktı: Oyuncaklarıyla oynayıp boyama yaptı

65 SAAT SONRA ENKAZ ALTINDAN KURTARILDI

İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan binalardan biri de Doğanlar Apartmanı oldu. Seher Dereli Perinçek ve 4 çocuğu enkazın altında kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu anne ve 3 çocuğu enkazdan çıkarıldı.

Depremin simgesi minik Elif'in yeni görüntüleri ortaya çıktı: Oyuncaklarıyla oynayıp boyama yaptı

Ekipler enkaz altında kalan Elif'i arama çalışmalarına devam ederken, beklenen güzel haber depremden 65 saat sonra geldi. Elif'in yerini bulan arama kurtarma ekipleri minik Elif'i sağ olarak enkazın altından çıkardı. Tüm Türkiye Elif'ten gelen haberle sevinç yaşarken, Elif bebek İzmir depreminin simgelerinden biri oldu.

Depremin simgesi minik Elif'in yeni görüntüleri ortaya çıktı: Oyuncaklarıyla oynayıp boyama yaptı
Depremin simgesi minik Elif'in yeni görüntüleri ortaya çıktı: Oyuncaklarıyla oynayıp boyama yaptı
Depremin simgesi minik Elif'in yeni görüntüleri ortaya çıktı: Oyuncaklarıyla oynayıp boyama yaptı

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