Minik Aras Büyüktanır'ın ismi Aydın'da parkta yaşatılacak
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Minik Aras Büyüktanır'ın ismi Aydın'da parkta yaşatılacak

Minik Aras Büyüktanır'ın ismi Aydın'da parkta yaşatılacak
Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun - Haberler | Kültür Sanat

Beyincik erimesi (NCL2) nedeniyle 4 yaşında hayatını kaybeden Özgür ve Ayşe Büyüktanır'ın çocukları Aras Büyüktanır adına Aydın'ın Kuşadası ilçesinde park yapıldı.

Beyincik erimesi (NCL2) nedeniyle 4 yaşında hayatını kaybeden Özgür ve Ayşe Büyüktanır'ın çocukları Aras Büyüktanır adına Aydın'ın Kuşadası ilçesinde park yapıldı.

Ege Mahallesinde yapılan parkın açılışına Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyhan Seyfi Suvari, belediye meclis üyeleri ve vatadaşlar katıldı.

Haluk Levent, açılışta yaptığı konuşmada, dernek olarak Aras'la ilgilenmeye çalıştıklarını ancak Aras'ın hayatını kaybettiğini söyledi. Aras'ın babası Özgür Büyüktanır'ın daha sonra Ahbap Derneği ile çalışmaya başladığını belirten Levent, şöyle konuştu:

"Birkaç yıldır da Aydın Ahbap Derneği'nin başkanlığını yapıyor. Özgür, çocuğu Aras adına hep bir park yapmak istiyordu. O kadar çok mücadele ettiler ki bu anne ve baba. Dedim ki sen parkı yap ben belediye başkanımızla da konuşurum açılışında da bulunurum dedim. Bugün burada Aras'ın adını yaşatıyoruz bu parkta. O bizi gökyüzünden bir melek olarak izliyor."

Özgür Büyüktanır da son 3 yılını Ahbap Derneği çatısı altında geçirmekten çok mutlu olduğunu belirterek, "Biz bir Aras kaybettik ama Haluk Levent sayesinde yüzlerce, binlerce Aras bize geri geldi. Hayatına dokunduğumuz her çocukta Aras'ı görüyoruz. Bu da bize ayrı bir mutluluk veriyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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