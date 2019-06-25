Minik Akıllı Telefon Nokia 1, Android 9 Pie Güncellemesini Almaya Başladı

Telefon denince akla direk akıllı telefonların geldiği gerçeğini hemen hemen herkes kabul edecektir. Kullandığımız akıllı telefonların da hemen hemen hiçbiri eskisi gibi küçük modeller olmuyor ancak Nokia 1, işleri tersine çeviriyor.

Finlandiya merkezli şirketin açıklamasına göre telefon, bugün itibariyle Android 9 Pie güncellemesini almaya başladı.

Nokia 1, giriş seviyesi bir akıllı telefon. 4.5 inçlik bir ekrana sahip olan telefon, dört çekirdekli MediaTek işlemcisinden gücünü alıyor ve 4G VoLTE'yi destekliyor. Telefonun arkasında 5 MP'lik bir kamera bulunurken, önünde de 2 MP'lik bir kamera yer alıyor.

Nokia 1'in Özellikleri

4.5 inç (854 x 480 piksel) FWVGA IPS Ekran



1.1GHz Dört Çekirdekli MediaTek MT6737M İşlemci ve Mali-T720 GPU



1GB RAM, 8GB Hafıza, 128GB'ye Kadar microSD Kart Desteği



Android 8.1 (Oreo) Go



Çift SIM



5 MP Arka, 2 MP Ön Kamera



4G VoLTE, WiFi 802.11 (2.4GHz), Bluetooth 4.2, GPS



2150mAh Batarya